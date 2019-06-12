Фестиваль "Многонациональная Россия" проходит на Поклонной горе в Москве

Фестиваль "Многонациональная Россия", который в день России проходит на Поклонной горе в Москве объединил представителей 120 народов страны.

Праздник начался с того, что в шатрах-городках открылись кузницы, гончарные мастерские, шатры-кафе, а в них прошли мастер-классы по национальным ремеслам и приготовлению национальных блюд. Затем зазвучала музыка всех народов страны. В разных уголках фестиваля открылись этнокараоке, где люди поют как сами, так и со звездами театра и шоу-бизнеса - Сосо Павлиашвили, Эвклидом Кюрдзидисом, Анастасией Спиридоновой, Анной Шульгиной, победителями и участниками проекта "Голос" и "Голос. Дети" - Арцвик, Рагдой Ханиевой, Азером Насибовым, Полиной Богусевич, Эмилем Кадыровым и с многими другими.

- Мы хотели показать, что на фестивале можно не только спеть, станцевать, смастерить игрушку, сувенир или вкусно поесть, - говорит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, - но через песню, танец, национальные ремесла и кухню ближе узнать друг друга, лучше понять традиции и культуру соседей и подружиться.

Завершится фестиваль этнодискотекой и салютом ближе к ночи.