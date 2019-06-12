Новости

Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 15:52
Мадрид дал добро на увеличение числа американских военных на базе в Роте 15:33
Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 15:31
Видео: британский автоумелец гоняет по городу на диваномобиле 15:20
Грузовик со 130 миллионами пчел перевернулся в США 15:18
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова 15:17
Загадочные камни на микронезийском острове оказались "биткоинами" 15:15
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных" 14:58
Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил 12 июня особую программу 14:30
Ученые создали тип древесины, который охлаждает здания 14:22
Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью Крымского моста 14:18
Бомбардировщикам Су-34 добавили систем подавления 14:10
Астрономы предупредили о скрытой угрозе от Солнца 14:00
В Перу нашли "чудо инков" 14:00
Минск: "Доктор Айболит" к миссии на II Европейских играх готов 13:59
"Кинотавр" в честь юбилея устраивает концерт Ленни Кравица 13:53
Музей современной истории России стал новой площадкой для регистрации брака 13:34
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков 13:25
Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани 13:21
Москвичей приглашают в "Зарядье" на праздничный концерт в честь Дня России 13:16
Путин вручил госпремию композитору Родиону Щедрину 13:12
В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом 12:40
В ВКС России появятся летчицы-истребители 12:37
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии 12:24
Тимошенко: Украинская экономика в упадке 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 14:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил 12 июня особую программу

Текст: Александр Мелешенко

В Москве проходит большой фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", и к 12 июня организаторы подготовили специальную программу. Можно посмотреть спектакли по мотивам старинных историй, показательные выступления русских витязей и римских легионеров, увидеть восточные танцы и многое другое.

Собянин поздравил москвичей с Днем России

Основная площадка - Бульварное кольцо. На всем его протяжении представлены разные времена и эпохи - у памятника Пушкину можно оказаться в декорациях Северной войны 1700-1721 годов. Реконструкторы здесь учат основам штыкового боя, объясняют, как было устроено раньше оружие.

А на Чистопрудном бульваре сейчас Париж 1813-1814 годов, занятый русскими войсками. Больше всего людей здесь у палатки "Полевая медицина". Одни медицинские инструменты того времени внушают страх, а уж рассказы об операциях без обезболивающих и антисептиков повергают многих в шок. Много москвичей и туристов и у других площадок - люди часто приходят семьями, поскольку детям уроки истории под открытым небом нравятся особенно.

Всего фестивальных площадок в столице 40 - помимо Бульварного кольца старые времена можно найти и около Кремля, и на окраинах. Сразу несколько площадок расположено в парке "Коломенское".

В метро Москвы установили российский флаг из 750 тысяч проездных билетов

Хотите чего-то другого? Можно сходить вечером на Красную площадь - там будет большой концерт с участием звезд эстрады. В 22:00 весь город озарят салюты и фейерверки, их запустят на 16 площадках, включая Красную площадь. Кроме того, свою праздничную программу приготовили многие парки, культурные центры, библиотеки и другие учреждения культуры. На ВДНХ, например, можно посетить фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест".

Подробности о праздничных мероприятиях ищите на официальном портале столичной мэрии, сайтах городских парков и учреждений.

Общество Ежедневник Праздники Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ