Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил 12 июня особую программу

В Москве проходит большой фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", и к 12 июня организаторы подготовили специальную программу. Можно посмотреть спектакли по мотивам старинных историй, показательные выступления русских витязей и римских легионеров, увидеть восточные танцы и многое другое.

Основная площадка - Бульварное кольцо. На всем его протяжении представлены разные времена и эпохи - у памятника Пушкину можно оказаться в декорациях Северной войны 1700-1721 годов. Реконструкторы здесь учат основам штыкового боя, объясняют, как было устроено раньше оружие.

А на Чистопрудном бульваре сейчас Париж 1813-1814 годов, занятый русскими войсками. Больше всего людей здесь у палатки "Полевая медицина". Одни медицинские инструменты того времени внушают страх, а уж рассказы об операциях без обезболивающих и антисептиков повергают многих в шок. Много москвичей и туристов и у других площадок - люди часто приходят семьями, поскольку детям уроки истории под открытым небом нравятся особенно.

Всего фестивальных площадок в столице 40 - помимо Бульварного кольца старые времена можно найти и около Кремля, и на окраинах. Сразу несколько площадок расположено в парке "Коломенское".

Хотите чего-то другого? Можно сходить вечером на Красную площадь - там будет большой концерт с участием звезд эстрады. В 22:00 весь город озарят салюты и фейерверки, их запустят на 16 площадках, включая Красную площадь. Кроме того, свою праздничную программу приготовили многие парки, культурные центры, библиотеки и другие учреждения культуры. На ВДНХ, например, можно посетить фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест".

Подробности о праздничных мероприятиях ищите на официальном портале столичной мэрии, сайтах городских парков и учреждений.