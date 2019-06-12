Москвичей приглашают в "Зарядье" на праздничный концерт в честь Дня России

На сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" в 13:00 начнется праздничный концерт в честь Дня России. Откроет программу театр танца Анны Кузнецовой Art dance club, участники которого являются членами сборной России по танцевальному шоу. Закроет программу в 18:00 вокально-инструментальная группа Luxury band.

День в "Зарядье" обещает быть насыщенным. В 14:00 здесь выступит духовой оркестр Moska-jazz orchestra, а в 15:10 - Московский мужской хор под управлением Валерия Рыбина исполнит композиции, посвященные нашей стране. Ансамбль песни и пляски воздушно-космических сил Российской Федерации выйдет на сцену в 16:00 с произведениями русских и зарубежных классиков, старинными и современными песнями, танцами народов мира.

Еще посетители парка вплоть до 21:00 смогут бесплатно принять участие в турнире по скоростной сборке карты России, состоящей из магнитов в форме российских регионов. Цель соревнований - не просто весело провести время, но и улучшить знание географии. Всех участников турнира наградят сувенирами, а самые быстрые получат удостоверение и значок "Знаю Россию".