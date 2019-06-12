Музей современной истории России стал новой площадкой для регистрации брака

Музей современной истории России, который является памятником архитектуры XVIII века, в День России открыл двери для молодоженов. Сегодня, 12 июня, москвичи смогли заключить брак в его шикарных парадных залах.

Как сообщает пресс-служба музея, первые церемонии бракосочетания прошли в бывшей библиотеке знаменитого Московского Английского клуба. Это одни из самых красивых залов музея, которые в апреле были открыты после реставрации. Его украшают мраморные колонны, огромная потолочная люстра и книжный стеллаж с подлинными изданиями пушкинских времен. В исторических интерьерах здания молодожены и их гости сделали памятные фотографии.

Торжественные церемонии бракосочетания прошли в рамках проекта правительства Москвы "Новые площадки регистрации брака". Регистрацию провели сотрудники московских отделов ЗАГС по стандартной стоимости - 350 рублей.

"Девиз музея: "Историю создаете ВЫ!", - отмечает генеральный директор Ирина Великанова. - Рождение новой семьи - это тоже часть большой национальной истории нашей страны. Пары, решившие создать семью в День России в музее, который отражает современную жизнь нашей страны, очевидно, связывают свою личную историю, свои настоящее и будущее с Россией. Надеемся, что такие церемонии станут доброй традицией и будут проходить на площадке нашего музея регулярно".