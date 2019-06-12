Новости

Врачи посоветовали не есть мороженое в жару 11:00
Верховная рада: Украинцы часто делают ложные сообщения о минировании в России 10:39
В Нью-Йорке первый раз написали "Пушкинский диктант" 10:27
В Риме отметили День России 10:24
В метро Москвы установили российский флаг из 750 тысяч проездных билетов 10:23
Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч 10:16
На фестивале "Времена и эпохи" в День России расскажут об истории страны 10:12
Лукашенко поздравил Путина и народ страны с Днем России 09:53
Украина придумала схему покупки газа в РФ 09:39
В Вашингтоне хотят запустить надувного Трампа 09:19
Милорад Додик поздравил Владимира Путина с Днем России 09:10
В России стартовали продажи Lada Granta Cross 08:20
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении 08:20
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией 07:59
У женщины с "раком мозга" внезапно обнаружили другую болезнь 07:45
Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции 07:42
Жители Владивостока побывали на японском миноносце 06:45
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля 06:38
В День России в столице сохранится жара 05:06
Мексика отправила подразделения Нацгвардии на южную границу 04:43
В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе 04:37
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве 04:12
Вулкан Ключевской "отсалютовал" в День России столбом пепла 04:01
Арестованному за взятку вице-мэру Якутска предъявлено обвинение 03:42
Лидер Rammstein подрался с фанатом и сломал ему челюсть 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 10:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На фестивале "Времена и эпохи" в День России расскажут об истории страны

Текст: Ангелина Зеленькова

В День России москвичей и гостей столицы на 40 площадках фестиваля "Времена и эпохи" ждут театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и много другое. Участники крупнейшего исторического фестиваля из более чем 20 стран сегодня расскажут о богатой истории России.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Куда пойти в столице на праздник Дня России

К примеру, на Гоголевском бульваре покажут постановку "Переломный момент истории" о Первой Мировой войне. Кроме этого, зрителям будет представлена поэтическая композиция из стихов о Гражданской войне. На Тверском бульваре будет организовано два специальных представления: у дома N28 на площадке "Русско-турецкая война" реконструкторы воссоздадут один из эпизодов штурма Шипки, при котором русские войска одержали героическую победу. А у дома N2 пройдет театрализованная экскурсия, в основу которой легли записки арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана, который отправился в страну русов.

Театрализованные представления ждут гостей и на Страстном бульваре. Тут можно будет посмотреть спектакль, посвященный крещению Руси, а также началу русского государства. А на Чистопрудном бульваре на площадке "Русские в Париже. 1814" расскажут об эпохе Александра Пушкина.

Напомним, фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице с 7 по 16 июня. В этом году его участниками стали две тысячи энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран: Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На площадках фестиваля, которые развернулись в разных районах столицы они воссоздают исторические эпохи от античности до позднего СССР.

Культура Арт Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 12 июня - День России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу