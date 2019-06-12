На фестивале "Времена и эпохи" в День России расскажут об истории страны

В День России москвичей и гостей столицы на 40 площадках фестиваля "Времена и эпохи" ждут театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и много другое. Участники крупнейшего исторического фестиваля из более чем 20 стран сегодня расскажут о богатой истории России.

К примеру, на Гоголевском бульваре покажут постановку "Переломный момент истории" о Первой Мировой войне. Кроме этого, зрителям будет представлена поэтическая композиция из стихов о Гражданской войне. На Тверском бульваре будет организовано два специальных представления: у дома N28 на площадке "Русско-турецкая война" реконструкторы воссоздадут один из эпизодов штурма Шипки, при котором русские войска одержали героическую победу. А у дома N2 пройдет театрализованная экскурсия, в основу которой легли записки арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана, который отправился в страну русов.

Театрализованные представления ждут гостей и на Страстном бульваре. Тут можно будет посмотреть спектакль, посвященный крещению Руси, а также началу русского государства. А на Чистопрудном бульваре на площадке "Русские в Париже. 1814" расскажут об эпохе Александра Пушкина.

Напомним, фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице с 7 по 16 июня. В этом году его участниками стали две тысячи энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран: Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На площадках фестиваля, которые развернулись в разных районах столицы они воссоздают исторические эпохи от античности до позднего СССР.