Собянин поздравил москвичей с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте поздравил жителей столицы с Днем России.

"Дорогие москвичи, с Днем России! На протяжении многих веков столица - центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы - это огромный вклад в процветание России", - написал мэр города. Сергей Собянин пожелал горожанам здоровья, добра, благополучия и новых успехов. "С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!", - отметил он.

День России - государственный праздник, который с 1992 ежегодно отмечается 12 июня - в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Сегодня по всему городу развернулись праздничные площадки - всего 40 точек, где в течение дня будут проходить концерты, спектакли и выступления участников крупнейшего исторического фестиваля "Времена и эпохи".