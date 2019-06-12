В День России в столице сохранится жара

В столичном регионе сегодня будет последний жаркий день, а с четверга начнется небольшое похолодание. Об этом сообщает Метеоебюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в среду температура воздуха прогреется до +29...+30 градусов, небо временами будут затягивать тучи, и не исключены локальные дожди. В вечерние часы воздух остынет не ниже +18 градусов. Такая погода будет все еще выше нормы на 7-9 градусов. Как ожидается, за сутки сможет выпасть до 5 мм осадков. Из-за жары метеорологи до утра 13 июня объявили о повышенной пожарной опасности.

- В четверг немного похолодает, а ближе к выходным дням могут пройти дожди, - поясняет главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. Так, в дневные часы воздух, вплоть до конца недели, не прогреется сильнее +25 градусов.

Кстати, самым жарким 12 июня выпало на 1998 год, когда воздух прогрелся до +30,8. А в 1899 году на термометрах было -1,8.