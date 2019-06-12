В МФЦ расскажут, как открыть бизнес в Instagram

На этой неделе в центрах госуслуг "Мои документы" пройдут семинары и мастер-классы о продвижении в социальных сетях, риск-менеджменте и электронных услугах, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Во флагманском офисе ЦАО, который находится по адресу Пресненская набережная, 2, в четверг расскажут, как открыть и развивать бизнес в Instagram. Ведущий мероприятия - бизнес-консультант, владелец и соучредитель нескольких офлайн- и онлайн-проектов в сфере услуг, производства и продажи товаров Александр Евграфов. Мастер-класс начнется в 11:00, для участия нужна регистрация.

Там же 14 июня пройдет семинар "Проактивное управление малым бизнесом. Риск-менеджмент". Бизнес-тренер Зифа Димитриева расскажет, как с помощью технологий риск-менеджмента с первых дней создания компании сделать бизнес устойчивым. Начало семинара в 15:00 и также необходимо зарегистрироваться.

Еще 13 июня в МФЦ можно посетить краткосрочный курс "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!". Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru, научит корректно передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения. Этот курс можно пройти в центрах госуслуг районов Зюзино (улица Одесская, дом 21; с 15:00 до 16:00), Гольяново (Щелковское шоссе, 27а; с 16:00 до 17:00), Проспект Вернадского (улица Удальцова, 14, стр. 1; с 14:00 до 16:00) и Чертаново Северное (Варшавское шоссе, 128, корп. 2; с 11:00 до 13:00). Занятия также пройдут 14 июня в 15:00 в МФЦ района Академический (улица Новочеремушкинская, 23, корп. 5).