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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Третий звонок

В московских парках впервые пройдут репетиции спектаклей
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 126(7884)
Этим летом, чтобы сходить на спектакль, не обязательно покупать билет в театр. Впервые прямо на территории десяти столичных парков можно абсолютно бесплатно посмотреть прогон постановок ведущих театров, которые пройдут в рамках проекта "Открытые репетиции в парках", приуроченного к Году театра в России.

Попасть на спектакль под открытым небом можно в Зарядье, Парке Горького, Музеоне, саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, детском парке имени Н.Н. Прямикова, Перовском и Измайловском парках, парке 50-летия Октября и Сокольниках. В каждом пройдут репетиции десяти постановок, в том числе по произведениям классиков - Пушкина, Островского и Гоголя. Зрители смогут увидеть черновик спектакля и подсмотреть за работой артистов, узнать, как воплощает свой замысел режиссер и как взаимодействует весь коллектив на площадке. Главное условие - не мешать актерам и режиссеру. Представления продлятся в среднем от одного до полутора часов. Причем некоторые постановки прогонят с декорациями и костюмами.

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Ближайшая репетиция пройдет в пятницу, 14 июня, в саду "Эрмитаж". Актеры студии "Мастерская балета Егора Симачева" покажут номера уникального концерта "Пушкин-гала", который посвящен творчеству Александра Пушкина. А 20 июня в парке "Зарядье" Российский академический молодежный театр проведет репетицию спектакля "Зобеида". В саду имени Баумана 28 июня можно увидеть черновик спектакля "Петрушка", в котором играют актеры Московского театра кукол. Последняя репетиция в этом месяце пройдет 30 июня в парке искусств "Музеон". Там будет прогон ГИТИСа и мастерской Леонида Хейфеца спектакля "Шутники" по одноименной пьесе Александра Островского.

Справка "РГ"

Когда и где пройдут репетиции, можно уточнить на сайтах парков. Там же можно найти описание выступлений и время начала репетиций.

Культура Театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Год театра
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