В Москве звезда онлайн-покера погибла в ванне

В столице трагически погибла 26-летняя звезда киберспорта Лилия Новикова, больше известная как Лия.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы, девушка погибла в ванной комнате квартиры на Кутузовском проспекте. Эксперты считают, что причиной смерти стала электротравма. По сведениям источников ТАСС, Лилия Новикова сушила волосы феном и, как видно, уронила электроприбор в воду.

Близкие Лилии пытались до нее дозвониться, но к телефону никто не подходил. Тело девушки первой обнаружила соседка. Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники СК.

Отметим, что Лилия Новикова была известным игроком в покер, также увлекалась и активными видами спорта.