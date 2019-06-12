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12.06.2019 21:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

Текст: Ангелина Зеленькова

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Фото: iStock
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Синоптики передают, что уже к утру 13 июня температура в Москве понизится до +10-12 градусов, а днем не превысит +22 градусов. Таким образом, температура вернется в рамки климатической нормы. Самой холодной на этой неделе станет ночь с четверга на пятницу - в Москве будет около +10 градусов, а по области +5-10 градусов и местами всего +1 градус. Днем столбики термометров поднимутся до +25-27 градусов, в Подмосковье до +28 градусов.

Кроме этого, синоптики прогнозируют к выходным дожди.

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