В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики передают, что уже к утру 13 июня температура в Москве понизится до +10-12 градусов, а днем не превысит +22 градусов. Таким образом, температура вернется в рамки климатической нормы. Самой холодной на этой неделе станет ночь с четверга на пятницу - в Москве будет около +10 градусов, а по области +5-10 градусов и местами всего +1 градус. Днем столбики термометров поднимутся до +25-27 градусов, в Подмосковье до +28 градусов.

Кроме этого, синоптики прогнозируют к выходным дожди.