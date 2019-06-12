Москва всегда была сильна своей социальной поддержкой горожан. Даже в пору монетизации сохранила бесплатный проезд для москвичей пенсионного возраста. Здесь самый низкий порог для оказания помощи при оплате жилья и коммуналки - всего 10%. Все неработающие горожане пенсионного возраста получают городскую надбавку к пенсии, у кого она ниже 17,5 тысячи рублей. Как же это удается столице? Об этом шел разговор на "Деловой завтраке" с министром правительства Москвы, руководителем столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимиром Петросяном.

Владимир Аршакович! С 1 июля в Москве, как и по всей стране, поднимутся тарифы на услуги ЖКХ. Всем ли москвичам окажется это подорожание по карману?

Владимир Петросян: Так вопрос не стоит. В городе почти 4,5 миллиона жителей имеют те или иные льготы, из них почти 4 миллиона - на услуги ЖКХ и капремонт жилья. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, всего более 50 категорий.

Эти льготы освобождают их от оплаты целиком либо наполовину. Специально на эти цели в 2019 году в бюджете Москвы заложено более 47 миллиардов рублей. Еще миллион горожан получают помощь в виде субсидий - специальных выплат, которые компенсируют затраты на коммуналку, если они слишком тяжелы для семьи. Для получения их не обязательно быть льготником, право на субсидию имеют все москвичи, у которых на оплату ЖКХ уходит более 10% доходов всей семьи. При этом у москвичей сохранены и другие льготы. В частности, 3,9 миллиона человек бесплатно пользуются всеми видами общественного транспорта, 2,083 миллиона получают городские надбавки к пенсиям, свыше 900 тысяч имеют льготы на абонентскую плату за телефон. Это наши региональные, московские льготы.

Вот прочитает читатель "Российской газеты", например, из Рязани и скажет: хорошо москвичам, Москва - богатый город. Но почему у нас таких льгот нет?

Владимир Петросян: Не впервые слышу такой упрек и готов повториться. У Москвы действительно бюджет большой, но и город значительно больше - 12-миллионный конгломерат. Одних пенсионеров - 3 миллиона 90 тысяч. В каком областном центре столько жителей? Тем не менее правительство Москвы находит возможности не только строить новые школы, больницы, метро, исполняя при этом еще и функцию столицы, но и помогать горожанам, нуждающимся в поддержке города. Это лучшее свидетельство расстановки приоритетов в социально-экономической политике. Тех, кому интересно, как строит свою социальную политику Москва, приглашаю на наш стенд на Форум социальных инноваций регионов, который пройдет на ВДНХ 19-21 июня, охотно поделимся своим опытом.

А бедные в Москве есть?

Владимир Петросян: Уровень бедности в столице - 7,2%, столько населения проживает на доходы ниже прожиточного минимума, который составляет в среднем 16 463 рубля на душу. По экспертным оценкам и данным Росстата, в основном это семьи с двумя детьми. Попадают в это число и пенсионеры, несмотря на то, что минимальный доход пенсионеров в городе 17,5 тысячи рублей. Но если бабушка или дедушка проживают одной семьей с детьми и тремя внуками, скажем, то вполне могут оказаться за чертой бедности.

Они, очевидно, нуждаются особенно в помощи города?

Владимир Петросян: Адресную социальную помощь получают более 500 тысяч человек в год. Она может быть продуктовой, денежной, вещевой, в виде товаров длительного пользования.

Работа плюс достойная зарплата

В 2015 году мэр подписал указ об объединении вашего департамента социальной защиты населения с департаментом труда…

Владимир Петросян: Это позволило более комплексно и системно подойти к вопросам помощи горожанам в трудоустройстве. Начато серьезное реформирование службы занятости. Внедряется новая инфраструктурная модель, состоящая из территориальных служб занятости, 4 флагманских центров "Моя работа" и 1 флагманского центра "Моя карьера".

Что тут, по-вашему, можно сделать? Безработица в столице и так самая низкая - 0,4%. Зарегистрировано всего 29 тысяч безработных, а вакансий в городском банке занятости - свыше 100 тысяч… Так ведь предлагаемая работа не устраивает горожан!

Владимир Петросян: Вот поэтому и реформируем службу занятости, стараемся сделать ее клиентоориентированной, способной оказать реальную помощь и работать на результат. В настоящее время уже 46 отделов трудоустройства переехали в центры госуслуг "Мои документы", где оказываются базовые сервисы по поиску работы: составление резюме, подбор вакансий, присвоение статуса безработного и выплата пособий.

Эта работа началась совсем недавно, но уже можно сказать, что выросло количество обращений в службу занятости и жители положительно оценивают происходящие изменения, улучшились доступность и качество оказания услуг.

Почему в городском банке стало меньше вакансий? Было 150 тысяч, а временами и больше, а сейчас около 100 тысяч?

Владимир Петросян: В банке вакансий сейчас остались только актуальные предложения. Кроме того, служба занятости дает теперь не просто направление на работу, но и после трудоустройства мы сопровождаем человека еще в течение трех месяцев.

И какой же результат?

Владимир Петросян: За первые пять месяцев в службу занятости обратились 47 тысяч человек, трудоустроены из них 16 тысяч. Показатель не очень высокий, но за цифрами не гонимся, важнее добиться, чтобы трудоустройство стало качественным и реальным. Тем более, москвичи обращаются к нам не только непосредственно за трудоустройством, они приходят на тренинги и мастер-классы, дни карьеры, переобучаются новым профессиям. Студенты и школьники часто обращаются за помощью в профориентации.

Строительство школ, больниц, метро и адресная помощь нуждающимся - лучшее свидетельство приоритетов социальной политики московских властей

Лето в городе и за городом

Владимир Аршакович! Известно, что 50 тысяч школьников из льготных семей Москва отправит этим летом отдыхать к морю и в загородные лагеря за счет своего бюджета. А что ждет тех ребят, которые остались в городе?

Владимир Петросян: Для ребят в возрасте с 7 до 14 лет с 3 июня в городе заработали городские площадки программы "Московская смена". В приоритетном порядке в "Московскую смену" зачисляются дети из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами. Площадки развернуты на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также организаций системы социальной защиты. Всего 246 площадок. Работают пять дней в неделю с 9.00 до 19.00. Проект стартовал в городе в 2016 году, сразу стал востребованным. Родители знают: пока они на работе, дети не просто под присмотром и три раза в день накормлены, но и заняты полезными и интересными делами. День у них расписан по минутам: спорт, мастер-классы, встречи с интересными людьми, интерактивные занятия, походы в столичные музеи, театры, на выставки.

Эти площадки будут работать до сентября?

Владимир Петросян: Да, три смены, каждая из которых не менее 21 дня: июнь, июль, август. В первый месяц - образовательная, спортивная и социальная, в июле - спортивная и социальная, в августе - социальная смена. Планируется, что в течение трех месяцев отдохнут порядка 25 тысяч детей.

А ветераны летом смогут съездить отдохнуть, поправить здоровье за счет города?

Владимир Петросян: Мы закупили для них почти 243 тысячи санаторно-курортных путевок. 128 тысяч москвичей с начала года уже воспользовались ими, отдохнули в здравницах Подмосковья, средней полосы России, Черноморского побережья, в том числе Крыма и Минеральных Вод. Ветераны в первоочередном порядке получают путевки на санаторно-курортное лечение. В прошлом году этой услугой воспользовались 660 человек.

С 2015 года наши ветераны также могут отдыхать в крымском оздоровительном комплексе "Судак". В прошлом году там побывали шесть тысяч ветеранов. Примерно столько же смогут съездить и в этом году.

К сожалению, сегодня самому молодому участнику войны уже более 90 лет. И те, кто по состоянию здоровья не может выезжать в здравницы, проходят курс оздоровления по программе "Санаторий на дому". Бригада специалистов вместе с врачом-реабилитологом, массажистом, психологом, инструктором лечебной физкультуры выезжает на квартиру к ветерану и в течение 21 дня оказывают реабилитационные услуги.

Секрет бодрости

Москва - стареющий город. Вы назвали цифру: среди его жителей более трех миллионов пенсионеров. Как сделать жизнь этих людей счастливее? Ведь даже самые материально благополучные, уйдя с работы, часто теряют жизненный тонус. Дети выросли, внуки заняты своими делами, и бабушки и дедушки чувствуют себя никому не нужными.

Владимир Петросян: Чтобы изменить эту ситуацию, чуть более года назад в столице по инициативе мэра Москвы был запущен проект "Московское долголетие". С этого года он стал постоянно действующей программой. Она оказалась востребованной, все больше москвичей старшего возраста присоединяются к ней.

Кружки и секции, работающие в рамках "Московского долголетия" для горожан бесплатные. А работающих в них принимают?

Владимир Петросян: Всех принимаем, и работающих, и неработающих. Единственное условие: человек должен быть пенсионного или предпенсионного возраста. Ведь смысл программы в том, чтобы москвичи старшего возраста были активными до глубокой старости. Сейчас средняя продолжительность жизни в городе составляет 78 лет, а должна подняться до 80. По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина сейчас вместе с Департаментом здравоохранения над этим работаем. По инициативе медиков в 49 поликлиниках организованы занятия лечебной гимнастикой, которые так и называются "Тренировки долголетия". Доктора, которые ведут их, помимо физкультуры могут порекомендовать своим пациентам, к примеру, вязание макраме, что очень полезно для развития моторики перенесшим инсульт. Тем же, у кого проблемы с дыхательными органами, очень полезно хоровое пение - прекрасно развивает легкие и так далее. У нас ведь и сейчас есть москвичи, которым далеко за 80. Только тех, кому больше 100 лет, - в городе свыше 670 человек.

А почему в программе нет плавания? Врачи считают, что в преклонном возрасте очень полезный вид спорта. Купить же абонемент в фитнес-клуб не каждому москвичу по карману.

Владимир Петросян: Для того чтобы какое-то занятие было включено в "Московское долголетие", оно должно быть доступным в любом районе. С плаванием этого пока не получается, так как не везде еще есть бассейны, а владельцы существующих не всегда готовы принять наши стандарты.

Многие пенсионеры с приходом тепла уехали на дачи. У "Московского долголетия" каникулы?

Владимир Петросян: Никаких каникул! Напротив, разгар работы. Те, кто остался в городе, в 33 столичных парках могут заняться скандинавской ходьбой, рисованием, изучением английского языка и другими занятиями. Еще в 40 парках Департамент здравоохранения развернул шатры "Здоровая Москва". В них установлено необходимое диагностическое оборудование, и до самой осени с 8.00 до 20.00 без выходных здесь будут дежурить специалисты. Уверен, москвичи оценят то, что в ходе прогулки можно заглянуть в такой павильон и пройти без очередей первый этап диспансеризации, посоветоваться с врачом по волнующему вопросу.

Это уже второе лето, как программа "Московское долголетие" шагнула в парки и на улицы столицы. Только за прошлый год ее участники установили восемь рекордов, которые занесены в Книгу рекордов России. Например, 871 пожилых москвичей в день российского флага создали самый большой в мире живой флаг РФ. 1050 горожан вышли на сеанс гимнастики цигун, 1597 - приняли участие в массовой зарядке с гимнастическими палками, 2230 москвичей одновременно вышли на скандинавскую ходьбу…

А в этом году рекордов не ожидается?

Владимир Петросян: 23 мая в Парке "Музеон" участники проекта установили девятый рекорд - 1597 представителей старшего поколения приняли участие в самой массовой зарядке с гимнастическими палками. Открою вам секрет. Сейчас мы готовим еще как минимум 2 рекорда. В прошлом году, когда у нас проходил конкурс танцевального мастерства, зумбу танцевал почти весь город независимо от возраста. Наши бабушки-активистки так увлеклись, что предложили провести конкурс и в этом году. Мы выступили с инициативой и предложили нескольким регионам присоединиться к нам, организовав телемост "Танцуй Москва - танцуй Россия". Надеюсь, они поддержат москвичей, и мы действительно станцуем зумбу всей страной!

Вы запели тоже под влиянием "Московского долголетия"?

Владимир Петросян: Да как же тут не запоешь? Наши бабушки во время проведения вокального конкурса буквально вывели меня на сцену в Государственном центральном концертном зале "Россия" и попросили: "Спойте песню "Мама!" Как я мог отказать, тем более что это одна из моих любимых песен. Вот и в День социального работника, в честь которого в понедельник был дан большой концерт, снова вышел на сцену, как и наши победители конкурса профмастерства "Социальный работник-2019".

Одной семьей

К сожалению, не всем дано встретить свой серебряный возраст, как называют еще старость, бодрыми, а главное, способными обходиться без посторонней помощи. Что их ждет в столице?

Владимир Петросян: Восемь тысяч социальных работников оказывают социальную помощь на дому 128 тысячам людей с инвалидностью и пожилым горожанам. В их поле зрения находятся и более 200 тысяч одиноких и одиноко проживающих москвичей, которым помощь может потребоваться в любой момент. Кроме того, социальные службы готовы прийти на помощь семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и всем тем, кто нуждается в социальной поддержке.

В столице прежде была очередь в психоневрологические интернаты. Она сохраняется?

Владимир Петросян: Очередей как таковых нет, есть текущая очередность. Мы приступаем к совершенствованию всей этой системы. Для стационарных учреждений идет разработка новых стандартов, цель которых - гарантировать всем, кто там проживает, более качественный уход, предоставление медицинских услуг, полноценное питание, комфортные условия проживания. В ближайшее время эти стандарты уже появятся. К тому же в интернатах не должно быть комнат, где проживают более 3-4 человек.

Сколько москвичей проживают в таких учреждениях?

Владимир Петросян: В 20 психоневрологических интернатах и 11 пансионатах для ветеранов войны и труда живут более 16 тысяч человек.

А остальные где?

Владимир Петросян: Остальные живут со своими детьми и внуками. Как-то меня пригласили на радио, где задали вопрос: "Владимир Аршакович, вот вы армянин. У вас на родине принято любить и уважать родителей. Почему же у нас это не получается?" На что я ответил, что не нужно наговаривать на себя. Перелистайте историю государства Российского, вспомните русскую литературу - Тургенева, Островского, Некрасова… Их герои с родителями на Вы разговаривали, обращались только маменька да папенька… Испокон веков в России воспитывалось уважение к старшему поколению. И в большинстве семей такое отношение сохраняется и сейчас. А вот насчет того, что в Армении нет домов престарелых, глубокое заблуждение. Я был в Ереване десять лет директором одного из таких учреждений.

А может, все проще? Просто дома престарелых у нас такие, что хуже не бывает? Не то что в Европе, где норма, когда взрослые работающие дети определяют своих родителей в пансионаты, так как им ухаживать за ними некогда? Такой вопрос вам прислала Ирина Николаева.

Владимир Петросян: Я готов провести для автора этого письма экскурсию в любой пансионат для ветеранов и показать, что большинство из них по уровню обслуживания могут поспорить с европейскими домами престарелых. На днях я заехал без предупреждения в один из психоневрологических интернатов на улице Лосиноостровской, а уезжая готов был низко поклониться его коллективу за увиденное. Сотрудники интерната прекрасно ухаживают за проживающими. В спальнях - идеальная чистота и свежее белье, в столовой - скатерти, красивая посуда, цветы и салфетки. С кухни доносились вкуснейшие ароматы: готовили азу из говядины, а из жарочного шкафа только что вынули ватрушки с творогом. Конечно, есть всегда к чему стремиться, и сотрудники интерната тоже получили ряд замечаний. Главная задача сделать все, чтобы люди получали необходимую поддержку и жили в достойных условиях.

Справка "РГ"

В системе социальной защиты Москвы работают свыше 40 тысяч человек. Это в общей сложности 176 организаций, среди которых 11 управлений соцзащиты населения округов и 16 организаций соцзащиты населения. С 2012 года в ведомство перешла и забота о детях-сиротах, оставшихся без попечения родителей.

Работают в системе в основном женщины - их 87%, но в последние годы становится все больше мужчин - их уже 13%. Средний возраст почти у половины работников - до 40 лет. Сказалась на этом, безусловно, заметно выросшая зарплата в соцсфере. Она сейчас практически равна средней зарплате работников в экономической сфере столицы, как того и требуют майские указы президента. В частности, в среднем по отрасли она составляет 76 тысяч рублей в месяц, у социального работника - 74 тысячи. Врачи получают около 145 тысяч рублей, медсестры - под 90 тысяч рублей. О росте престижа и популярности работника социальной сферы говорит и то, что в прошлом году конкурс на бюджетное место в Российском госуниверситете на дневное отделение для получения его профессии составил 37 человек на место, а на заочном отделении - 6 человек.