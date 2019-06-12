Власть услышала настоятельный запрос общества

Журналист Иван Голунов свободен. И вчерашний праздничный день для него - двойной праздник.

Правоохранительная система показала на реальном примере: она прозрачна и открыта, и покрывать кого-либо, даже с генеральскими погонами, государство не собирается.

Второй не менее важный итог: власть показала свою силу, причем - правильную. Ведь настоящая сила власти заключается в умении сохранить выдержку и найти справедливое разумное решение в самых сложных обстоятельствах.

Власть услышала голос общества, причем на самом высоком уровне. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимиру Путину уже 7 июня доложили о задержании журналиста и о том, что дело резонансное.

Песков отметил, что Кремль не имеет права комментировать дело, но очень внимательно наблюдает за всеми деталями. Под контроль взяла ситуацию и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также лично проинформировала президента страны о деле Голунова, выразила обеспокоенность применением силы к задержанному со стороны правоохранительных органов, отметив, что этот факт требует отдельного служебного расследования. Владимир Путин, по словам омбудсмена, "положительно отреагировал на эти посылы".

В резонансных делах всегда есть опасность того, что объективность утонет в шуме. Есть два варианта развития событий - и оба плохие. Либо кто-то будет до конца защищать пресловутую честь мундира, отстаивать неправду, лишь бы не признавать неприятные вещи. Либо начнут принимать на эмоциях скороспелые решения, наказывая всех, кого хочется наказать, не особо разбираясь, кто прав, кто виноват.

Подобные решения всегда соблазнительны, потому что простые по своей сути и оттого кажутся легкими. Но был выбран третий путь: разобраться детально в обстоятельствах дела.

У правоохранителей, инициировавших дело, было время, чтобы представить свои аргументы. При этом Никулинский районный суд Москвы не удовлетворил их ходатайство об аресте журналиста. Судья не нашел оснований, чтобы отправить Ивана Голунова в СИЗО, однако применил домашний арест, гуманную меру. На том этапе это было обоснованное решение. Расследование продолжается, полицейские уверяют, что у них есть доказательства, что ж, надо разбираться.

11 июня: Иван Голунов - на свободе. Фото: Ар тем Геодакян/ ТАСС

Но чем больше появлялось подробностей, тем неубедительней звучали слова инициаторов расследования. Оперативники говорили, что несколько месяцев следили за Иваном Голуновым, знали, что он часто летает в Ригу, но так и не выяснили его фамилии. Мол, у них был только номер его телефона и они знали только, что его зовут Иваном. Почему не смогли узнать больше, какие трудности? Если следили за ним, где записи разговоров, видео с тем, как он продает или покупает наркотики, показания свидетелей и прочее? Какие есть доказательства, что он вообще прикасался к найденным у него наркотикам?

На нестыковки в деле обратила внимание и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Ситуация вокруг задержания журналиста Ивана Голунова вызвала большой общественный резонанс, острую реакцию коллег-журналистов, для этого были основания, - сказала она. Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории".

По ее словам, в этой ситуации есть много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы. Инициаторам дела пришлось серьезно объясняться со специалистами, в том числе своим руководством, которое было решительно настроено выяснить правду и не собиралось и не было настроено прикрывать чей-то произвол.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев официально сообщил, что по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. А материалы внутреннего расследования, по словам министра, направлены из подразделения собственной безопасности МВД России в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. А двое их руководителей поплатятся должностями.

Настоящая сила власти заключается в умении сохранить выдержку и найти справедливое разумное решение

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", - сообщил глава МВД.

При этом Владимир Колокольцев особо подчеркнул: "Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены". Иными словами, Ивана Голунова освободили не потому, что он журналист, а потому, что он не виновен. Председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена поддержал принципиальную позицию министра. Кучерена назвал такие действия справедливыми и честными.

"Министр внутренних дел всегда тщательно проверяет факты, связанные с возбуждением уголовного дела, задержанием и так далее, - сказал Анатолий Кучерена. - Это не первый случай. Решение, которое было принято в пользу Ивана Голунова, - справедливое и честное. И я, как председатель Общественного совета, хотел бы высказать добрые слова в адрес членов совета, поскольку мы все эти дни занимались данным вопросом, а также поблагодарить министра внутренних дел за его принципиальную позицию".

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что этот шаг доказывает: гражданские свободы в стране находятся под защитой закона.

"Это решение доказывает, что не было с самого начала никакой причины рассматривать это дело как начало широкой атаки на свободу слова в России", - отметил Алексей Пушков.

В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что в тот же день получили материалы из МВД. Как сообщила "РГ" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следствие проанализирует материалы, установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

"По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - подчеркнула Светлана Петренко.

Сейчас можно только предполагать, что же произошло: была ли это ошибка, непрофессионализм полицейских на уровне оперативников или, как полагают некоторые, заказ на журналиста со стороны тех, кому он мешал своими расследованиями. Чтобы разобраться в этом, необходимо время.

На этом фоне по меньшей мере странно выглядели заявления некоторых инициаторов марша, которые, несмотря ни на что, все равно решили выйти на улицу 12 июня, провоцируя горожан таким образом на совершение противоправных действий. Хотя даже Галина Тимченко, Дмитрий Муратов, Елизавета Осетинская, Сергей Бадамшин высказали такое мнение.

"Российская газета" за 10 июня.

- Власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость, - написали они в заявлении, опубликованном 11 июня на сайте "Эха Москвы". - Свобода Ивана - отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе... Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать.

И ведь не отказали. Городские власти уже согласовали проведение такого мероприятия 16 июня.

Не совсем, может быть, к месту, но трудно избавиться от впечатления, что часть участников несанкционированной акции сочла желание власти решать проблемы в тесном взаимодействии с обществом появлением слабости и решила, как говорится, "развить успех". Если так, то это, по меньшей мере, недальновидно. Возможно также, что некоторые увидели в налаживании такого эффективного взаимодействия угрозу для своей политической карьеры. Увидели, но не захотели понять: их желание протестовать по любому поводу, стремление оседлать любой протест не вписывалось в картину общего ВДВОЙНЕ ПРАЗДНИЧНОГО дня. Это уже серьезнее.

Между тем

На Чистых прудах на несанкционированной акции вчера появилось около тысячи человек. Полиция следила за порядком. По мегафону собравшихся просили разойтись и не мешать проходу остальных граждан. Напоминали, что они участвуют в несанкционированной акции, следовательно - нарушают закон. К сожалению, в дальнейшем не обошлось и без задержаний.