Воронежцы пообщались с голограммами из Швейцарии

Побывать в виртуальной реальности инкогнито смогли участники интерактивного шоу VR_I, привезенного на Платоновский фестиваль компанией Жиля Жобена и Artanim. Гости из Швейцарии привезли в Воронеж технологичную постановку, где голограммы танцуют, гуляют по пустыне и с интересом рассматривают цифровых двойников, которых получает каждый зритель.

Программу повторяли по нескольку раз в день, поскольку комплектов оборудования для захвата движений и "попадания" в виртуальную реальность было только пять. Со стороны действо выглядело странновато: пятерка людей, обвешанных датчиками, сомнамбулически передвигается по ковру, подносит к глазам свои руки, озирается по сторонам и время от времени обменивается репликами вроде "Даша, это ты?".

Изнутри происходящее походило на компьютерную игру. Зрители обнаруживали себя в новом обличье (бледнолицая девушка могла превратиться в негритянку, элегантная женщина в платье - в мулата в джинсах, передвигающегося на полусогнутых), черные стены зала превращались в сверкающий грот - который на поверку оказывался колпаком. Гигантские обитатели виртуального мира снимали его, как крышку с коробки с игрушками, обнаруживали горстку озадаченных человечков, а затем под ненавязчивую музыку начинали кружиться в танце - на фоне песков или небоскребов мегаполиса. Режиссер Жиль Жобен как-никак хореограф, а не айтишник.

Шоу VR_I построено так, что зритель может ограничиться исследованием виртуального мира как технологической новинки, а может вдобавок увидеть в 3D-образах метафорический смысл. Вспомнить о "пещере Платона", где вместо реальных вещей мелькают лишь их тени. Задуматься о мире искусства как оазисе в пустыне. Так, в одной из сцен этого мини-спектакля зрители находятся наверху здания (обстановка чем-то напоминает вид с крыши воронежского Камерного театра): на стене - "Танец" Матисса, на веранде цветок в горшке, за окном - марсианский пейзаж.

Поскольку участники шоу являются персонажами друг для друга, сюжет отчасти зависит от их активности. Можно разговаривать, браться за руки, приседать, придумывать себе какую угодно хореографию (с учетом висящего за спиной оборудования), водить хоровод… В виртуальном пространстве живые люди мало чем отличаются от цифровых фигур швейцарских артистов, созданных по той же технологии: датчики зафиксировали движения, компьютерная программа "нарастила" тела. Просто сквозь зрителей нельзя пройти, как сквозь стену.

Воронежцы вели себя на показах более чем сдержанно. Большинство наблюдало за "первым в мире хореографическим спектаклем в виртуальной реальности с полным погружением" (таким VR_I преподнесли на премьере в 2017-м, хотя полное погружение пока невозможно), не решаясь подхватить движения голограмм или придумать собственные.

- Сегодня технологии виртуальной реальности используют довольно широко, но создателям шоу хотелось, чтобы это было направлено на развитие театрального дела. Когда-то новым языком, повлиявшим на другие виды искусства, было кино. Сегодня мы стоим на пороге новой изобразительной реальности и исследуем ее возможности, - пояснили специалисты из Швейцарии. - Победы виртуальной реальности над обычной, утраты человечности бояться, на наш взгляд, не стоит. Все мы периодически норовим убежать от жизни, главное потом возвращаться.

Получилось ли у создателей VR_I что-то близкое именно к театру - дискуссионный вопрос. Но эксперимент любопытный. И, судя по тому, с каким оживлением воронежцы после спектакля обсуждали свои впечатления, утонуть в виртуальности им не грозит.