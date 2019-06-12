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12.06.2019 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи посоветовали не есть мороженое в жару

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ледяное мороженое может вызвать простуду и ОРЗ, а еще стресс у организма. Такое мнение высказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Фото: iStock
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- Чаще всего люди покупают мороженое в жаркую погоду на улице, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его быстрее, пока не растаяло на солнце - вот здесь и подстерегает риск простудиться, - объяснил он агентству "Москва". - Если быстро съесть ледяное мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ.

В жару стоит отказаться и от ледяных напитков. Пить лучше едва прохладную воду. Главное - маленькими глотками, говорит врач. В "горячую" пору не будут лишними чай, морс и компот. А вот от молочных коктейлей, кофе и газировки стоит отказаться.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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