В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе

В Якутске начата доследственная проверка по факту травмирования двух пятилетних девочек, упавших с надувного аттракциона.

В минувший вторник местные СМИ сообщили, что две девочки упали с установленного на Комсомольской площади надувного батута на асфальт. По словам отца одной из них, упав с двухметровой высоты через малозаметное отверстие в батуте, дочь сломала позвоночник. У другой девочки, угодившей в эту же дыру, - перелом запястья.

"По данному факту руководителем следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) дано указание подчиненным сотрудникам о проведении процессуальной проверки изложенных сведений. Следователи тщательным образом проверят качество и степень безопасности предоставляемых развлекательных услуг", - сообщается на сайте управления.

Следственные органы усматривают в случившемся признаки состава преступления - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.