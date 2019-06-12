Вулкан Ключевской "отсалютовал" в День России столбом пепла

На Камчатке активизировался вулкан Ключевской, выбросивший столб пепла на высоту пять километров над уровнем моря.

"Это событие на вулкане произошло в среду утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 10 км к северу от вулкана", - цитирует Интерфакс сообщение Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

В региональном управлении МЧС отмечают, что пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано.

Международные авиатрассы в районе этого вулкана не проходят. Тем не менее, KVERT установил для Ключевского оранжевый цветовой код авиационной опасности.