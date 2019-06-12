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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жители Владивостока побывали на японском миноносце

Текст: Юрий Батин

Более двух тысяч жителей и гостей Владивостока посетили с экскурсиями эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии "Судзунами", который зашел на главную базу Тихоокеанского флота России 10 июня.

Фото: vl.ru
Жители Владивостока посетили японский эсминец "Хамагири"

Как сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, миноносец, находящийся во Владивостоке с неофициальным визитом, 11 и 12 июня открыт для посещения.

Воскресенский отметил также, что в рамках обмена около ста моряков Тихоокеанского флота смогли побывать на эсминце "Судзунами". А японские моряки, в свою очередь, посетили большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", побывали на мемориальном комплексе "Подводная лодка С-56" и в музее ТОФ.

Визит миноносца "Судзунами" во Владивосток продлится до 15 июня. Накануне его убытия в акватории залива Петра Великого будут проведены российско-японские учения по поиску и спасению на море.

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