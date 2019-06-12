В школах Нижнего Новгорода внедрят систему распознавания лиц

Сегодня, чтобы попасть в учебное заведение, дети, как правило, должны иметь при себе специальную карту, дающую возможность пройти через турникет. В школе № 85 в дополнение к этому ввели систему распознавания лиц. Специальная камера широкого обзора считывает параметры каждого проходящего через турникет ребенка. Если его нет в базе данных и если у него нет карты, пройти он не сможет. То же касается и взрослых - постороннему человеку система войти не даст.
- Это удобно, - рассказал "РГ" ученик 8 "А" класса Артем Корнилин. - Карточка, правда, не именная, а имеет только цифры. Чтобы ее отличить от других, надо запомнить последние числа. Она должна быть всегда с собой. И - пока карту найдешь в рюкзаке, пока достанешь... А с камерой быстрее - она сразу тебя распознает.
Двойной контроль особенно актуален для младших школьников - они часто забывают или теряют карточки. В таких случаях на помощь приходит камера. Что касается безопасности: программа хранит персональные данные учеников не в виде фотографий, а в виде математических моделей их лиц. То есть если кто-то несанкционированно проникнет на портал и попытается перехватить информацию, не зная исходного кода, то у него ничего не получится.
Пилотный проект реализован компанией-разработчиком из Санкт-Петербурга и бюджетного финансирования не потребовал. Не собирались деньги и с родителей. Тестирование системы показало ряд шероховатостей. Так, по словам разработчиков, иногда при большом потоке детей распознавание с камер проходит с задержкой. В таком случае быстрее пройти по карточкам. Сейчас компания решает эту проблему. В целом же тестирование показало хорошую работоспособность и программы, и оборудования. Ранние доработки касались таких вещей, как, например, согласование с пожарными типа турникетов. Теперь в случае ЧП они могут быть убраны за три секунды.
В числе преимуществ системы - возможность интеграции с действующим в Нижнем Новгороде комплексом "Безопасный город". Так, школьная камера сможет идентифицировать человека, если он есть в базе разыскиваемых преступников. И, разумеется, не пропустит его. А данные с камеры попадут в правоохранительные органы.
По словам директора школы № 85 Татьяны Мацкевич, теперь в случае каких-либо ЧП всегда можно знать, сколько в учебном учреждении в данный момент находится сотрудников и учеников. Двойную систему безопасности все участники образовательного процесса восприняли с интересом и пониманием. Перед внедрением проекта с родителями и учениками в школе провели беседы, и родители подписали согласие на обработку персональных данных. После того как папы и мамы дали свое согласие, детей сфотографировали и занесли в базу данных.
Как рассказали "РГ" в администрации города, сейчас рассматривается несколько финансовых моделей дальнейшего развития проекта от формата государственно-частного партнерства до сервисной модели. Во втором случае нет необходимости привлечения значительных ресурсов на первоначальную покупку оборудования, платежи вносятся за пользование услугой и обслуживание комплекса. Это даст возможность в любой момент отказаться от его использования или сменить оператора услуги. Независимо от выбранной модели предполагается проведение открытого конкурса. По предварительному плану до конца года перейти на такую систему должны все нижегородские школы - по крайней мере, об этом уже заявил глава города Владимир Панов.
Предусматривается и развитие проекта. Например, карта школьника (смарт-карта) помимо функции прохода через турникет имеет возможность интеграции с системами оплаты питания, проезда в общественном транспорте и так далее. Управлять сервисами, подключенными к карте, можно будет в мобильном приложении. Чип, содержащий уникальный идентификатор учащегося, помимо смарт-карты может быть установлен в любой аксессуар - такой, как браслет, кулон, брелок.
В настоящее время карты выдаются только сотрудникам школы и учащимся с письменного согласия их представителей, но скоро планируется "оцифровать" и родителей, чтобы они могли свободно попадать в школу - например, на родительские собрания. Информация обо всех пользователях вносится в базу данных, которая хранится только на сервере образовательного учреждения и не передается третьим лицам. Уже запущена тестовая версия приложения http://myschool.nnov.ru, на котором после регистрации можно будет увидеть, когда ученик пришел в школу и когда ее покинул.
Опыт
В начале нынешнего учебного года в пермской школе "Мастерград" была опробована новая охранная система, основанная на современной технологии распознавания лиц. На тот момент это был первый опыт применения такого способа защиты образовательных учреждений не только в регионе, но и в стране. Учителям, учащимся и родителям пришлось привыкнуть улыбаться в фотокамеру, вмонтированную в турникет. И если компьютер, сопоставив лицо человека с имеющейся у него информацией, "узнавал" проходящего, тот мог пройти на территорию школы. Ее главное отличие от обычной системы управления доступом в том, что она не открывала турникет, если приложенная к датчику карточка не совпадала с фотографией, сделанной камерой здесь и сейчас, а также с данными, ранее занесенными в систему. По словам ребят, все достаточно быстро адаптировались к нововведению, хотя, конечно, первое время в фойе образовывались очереди. Но разработчики в течение всего года продолжили усовершенствовать систему. Теперь школьникам и педагогам уже не приходится даже прикладывать к датчику электронную карту. Компьютер считывает черты лица без дополнительных усилий.
- Это очень удобная система, - говорит представитель администрации школы Оксана Ситникова. - Родители уже не переживают, что ребенок потеряет пропуск и не сможет попасть в помещение. - Отрегулировали разработчики и скорость распознавания лица, теперь это делается практически мгновенно. Сейчас у нас не бывает на турникете ни очередей, ни столпотворения. Малыши не мешают взрослым - у них разные турникеты. Кто уже вырос больше чем на метр шестьдесят, тот идет в один проход, кто еще нет, в другой. По ее словам, лишь пару раз возникли ситуации, когда родители возражали, чтобы их ребенка фотографировали. Но всех устраивающее решение нашлось быстро. Как сказал директор компании-разработчика Андрей Дзыгарь, весь год внедренная система работала хорошо, без накладок. И главное - доказала свою надежность.
- Когда этот проект только начинали вводить, у нас была договоренность с городским управлением образования, что, если он окажется удачным, будем его тиражировать на другие школы Перми, - говорит он. - Год работы показал только положительные стороны эксперимента. Поэтому уже нынче наша компания займется монтажом подобных систем в других образовательных учреждениях. Как нам пояснили в департаменте образования Перми, до 2020 года внедрение системы распознавания лиц предполагается еще в четырех крупных пермских школах. Обсуждается вопрос использования подобных технологий в детских дошкольных учреждениях. Но пока это под вопросом.
Как вам это
Айбулат Хажин, министр образования Башкирии:
- Мы планируем опробовать систему распознавания лиц на базе одного из уфимских лицеев. Сейчас идет подготовка к запуску пилотного проекта, специалисты сканируют лица детей, решается вопрос с финансированием.
Эта система - удовольствие не дешевое: ее стоимость - около полутора миллионов рублей. Но уточню: родители будут платить только за sms-информирование.
В то же время в ряде школ Башкортостана полне успешно работает более бюджетная и не менее эффективная система, основанная на дактилоскопии. Ее стоимость - около 250 тысяч рублей. Пока же в большинство школ Уфы ученики проходят по пластиковым картам.
Екатерина Тимофеева, мама ученика 6-го класса МБОУ СОШ села Костромское Сахалинской области:
- У нас сельская школа, всех детей там все знают в лицо. Турникетов в ней нет, есть ворота, которые закрываются на замок, и туда не только войти сложно, но и выйти. Ученики даже занятия прогулять не могут - если зашли в здание школы, то обязательно будут сидеть там до конца уроков. Система распознавания лиц - это, конечно, интересный эксперимент, но далеко не каждое учебное заведение сможет ее себе позволить.