В школах Нижнего Новгорода внедрят систему распознавания лиц

Власти Нижнего Новгорода подвели итоги пилотного проекта по внедрению системы распознавания лиц в школе № 85 Сормовского района. Полугодовой эксперимент признан успешным, и теперь чиновники намерены распространить этот опыт на все школы города.

Сегодня, чтобы попасть в учебное заведение, дети, как правило, должны иметь при себе специальную карту, дающую возможность пройти через турникет. В школе № 85 в дополнение к этому ввели систему распознавания лиц. Специальная камера широкого обзора считывает параметры каждого проходящего через турникет ребенка. Если его нет в базе данных и если у него нет карты, пройти он не сможет. То же касается и взрослых - постороннему человеку система войти не даст.

- Это удобно, - рассказал "РГ" ученик 8 "А" класса Артем Корнилин. - Карточка, правда, не именная, а имеет только цифры. Чтобы ее отличить от других, надо запомнить последние числа. Она должна быть всегда с собой. И - пока карту найдешь в рюкзаке, пока достанешь... А с камерой быстрее - она сразу тебя распознает.

Двойной контроль особенно актуален для младших школьников - они часто забывают или теряют карточки. В таких случаях на помощь приходит камера. Что касается безопасности: программа хранит персональные данные учеников не в виде фотографий, а в виде математических моделей их лиц. То есть если кто-то несанкционированно проникнет на портал и попытается перехватить информацию, не зная исходного кода, то у него ничего не получится.

Пилотный проект реализован компанией-разработчиком из Санкт-Петербурга и бюджетного финансирования не потребовал. Не собирались деньги и с родителей. Тестирование системы показало ряд шероховатостей. Так, по словам разработчиков, иногда при большом потоке детей распознавание с камер проходит с задержкой. В таком случае быстрее пройти по карточкам. Сейчас компания решает эту проблему. В целом же тестирование показало хорошую работоспособность и программы, и оборудования. Ранние доработки касались таких вещей, как, например, согласование с пожарными типа турникетов. Теперь в случае ЧП они могут быть убраны за три секунды.

В числе преимуществ системы - возможность интеграции с действующим в Нижнем Новгороде комплексом "Безопасный город". Так, школьная камера сможет идентифицировать человека, если он есть в базе разыскиваемых преступников. И, разумеется, не пропустит его. А данные с камеры попадут в правоохранительные органы.

Камера широкого обзора считывает параметры каждого проходящего через турникет ребенка. Если его нет в базе данных, пройти он не сможет

По словам директора школы № 85 Татьяны Мацкевич, теперь в случае каких-либо ЧП всегда можно знать, сколько в учебном учреждении в данный момент находится сотрудников и учеников. Двойную систему безопасности все участники образовательного процесса восприняли с интересом и пониманием. Перед внедрением проекта с родителями и учениками в школе провели беседы, и родители подписали согласие на обработку персональных данных. После того как папы и мамы дали свое согласие, детей сфотографировали и занесли в базу данных.

Как рассказали "РГ" в администрации города, сейчас рассматривается несколько финансовых моделей дальнейшего развития проекта от формата государственно-частного партнерства до сервисной модели. Во втором случае нет необходимости привлечения значительных ресурсов на первоначальную покупку оборудования, платежи вносятся за пользование услугой и обслуживание комплекса. Это даст возможность в любой момент отказаться от его использования или сменить оператора услуги. Независимо от выбранной модели предполагается проведение открытого конкурса. По предварительному плану до конца года перейти на такую систему должны все нижегородские школы - по крайней мере, об этом уже заявил глава города Владимир Панов.

Предусматривается и развитие проекта. Например, карта школьника (смарт-карта) помимо функции прохода через турникет имеет возможность интеграции с системами оплаты питания, проезда в общественном транспорте и так далее. Управлять сервисами, подключенными к карте, можно будет в мобильном приложении. Чип, содержащий уникальный идентификатор учащегося, помимо смарт-карты может быть установлен в любой аксессуар - такой, как браслет, кулон, брелок.

В настоящее время карты выдаются только сотрудникам школы и учащимся с письменного согласия их представителей, но скоро планируется "оцифровать" и родителей, чтобы они могли свободно попадать в школу - например, на родительские собрания. Информация обо всех пользователях вносится в базу данных, которая хранится только на сервере образовательного учреждения и не передается третьим лицам. Уже запущена тестовая версия приложения http://myschool.nnov.ru, на котором после регистрации можно будет увидеть, когда ученик пришел в школу и когда ее покинул.