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12.06.2019,  
11:54
Текст:  Светлана Цыганкова

Новейший истребитель Су-57 получит модернизированную панель для кабин

Для перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 разработали новые образцы панелей индикации для кабин. Занимается разработкой электронная компания из Санкт-Петербурга, которая поставляет оборудование на Международную космическую станцию.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чем вооружат авиационный комплекс Су-57

По сообщению ТАСС, заместитель генерального директора компании Игорь Троников заявил, что приборные панели выполнены в форме трюмо, они соединяют различные индикаторы, которые ранее располагались в кабине отдельно. Например, на Як-130 шесть многофункциональных цифровых индикаторов: три в одной кабине, три в другой. Теперь специалисты соединяют их.

На сегодняшний день уже тринадцать бортов Су-57 проходят госиспытания. По словам заместителя гендиректора, были замечания, в том числе и по кабине, и по авионике. Компания, учтя недочеты, предложила новые возможности панелей индикации для кабин.

Истребитель пятого поколения Су-57 разработан в ОКБ Сухого для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет состоялся 29 января 2010 года. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета. Предназначен для уничтожения всех воздушных, наземных и надводных объектов. Стоит новейший комплекс бортового оборудования.

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