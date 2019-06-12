Скандинавский антициклон до заморозков резко собьет жару в России

Скандинавский антициклон принесет во второй половине недели прохладную погоду на север европейской территории, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В ночь на 13 июня в северных и восточных районах Карелии ожидаются заморозки - до минус 3 градусов. 14 июня уже местами пройдут дожди, и температура по ночам начнет повышаться до плюс 11 градусов. А днем в Карелии плюс 13-18, местами до 23 градусов.

Холодно будет в Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. 13 и 14 июня по ночам там заморозки до минус 1 градуса, да и днем не жарко для лета - плюс 16 градусов. На северо-востоке Коми - дождь со снегом. Ночью минус 2 - плюс 3 градуса. Днем всего 0 - +5. На арктическом побережье Ненецкого округа также снег с дождем и днем только 6 градусов тепла. Дождь со снегом возможен ночью 13 и 14 июня и в Архангельской области. Днем, правда, до плюс 18 градусов.

"Это, конечно, поздние заморозки, но они могут оказаться не последними", - отмечает Паршина.

В Ленинградской и Новгородской областях 13 июня местами кратковременный дождь, днем до 24 тепла. А в Псковскую область уже придет жара до плюс 29 градусов. 14 июня дождливо, в Псковской и Новгородской областях жара усилится до 30 градусов. В Калининградской области жаркая погода в День России сменится умеренно теплой летней погодой - 13 и 14 июня там ожидается 23-28 градусов.

Центр России пока не хочет отпускать жару, поэтому после праздника в Брянской области до 32 градусов, в Орловской - 29 градусов, в Липецкой - 26-28 градусов. В Тамбовской примерно столько же. В Воронежской области 13 июня до 33 градусов, а 14 июня на три градуса прохладнее. В Курской области до 31 тепла.

А вот от Москвы 13 июня с "прорывом" холодного атмосферного фронта жара отступит - днем всего 21-23 градуса, существенное похолодание после 30-градусного пекла. Но передышка будет недолгой. 14 июня снова потеплеет до 27 градусов. Местами небольшой дождь. 15 июня - кратковременный дождь, 23-28 тепла. 16 июня также небольшой дождь, до 26 градусов. В Гидрометцентре при этом обращают внимание на то, что ночи до конца недели в Москве и Подмосковье довольно прохладные - с температурами от плюс 6 до 13 градусов.

Резкое понижение температуры 13 июня ждет Свердловскую область - на 20 градусов. Днем всего 8-13 тепла. На Крайнем Севере до нуля градусов. 14 июня еще холоднее, ночью на севере области заморозки до минус 2, днем 7-12 выше нуля. Местами дождь. В Пермском крае днем 13 и 14 июня тоже не выше 10 градусов, ночью ноль-плюс 6, местами небольшие дожди. В Челябинской области жара 13 июня сменится похолоданием до 12-17 градусов. 14 июня - 10-15 градусов. 13 июня резко похолодает в Курганской области до 13-18 градусов. 14 июня еще на 5 градусов станет холоднее. Пройдут небольшие дожди.

13 июня и на юге Тюменской области похолодает - днем всего 11 градусов и дожди. В Омской области 13 июня грозы, днем 15-20 градусов. 14 июня всего 12-17 градусов. Ветрено в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае. 13 июня там еще жарко, до плюс 31 градуса. Но 14 июня резкое похолодание до 10-15 градусов. Только на Алтае сохранится жаркая погода. Везде дождливо. В центральных районах Красноярского края местам дождь с грозой, но воздух пока раскален до 30 градусов. На юге края тоже жарко. В Амурской области 13 июня жарко - до 29 градусов, а 14 июня уже только 17-22 градуса. и Хабаровском крае неустойчивая погода - с ливнями, днем 18-23 градуса. В Приморье умеренно тепло - 21-26 градусов.