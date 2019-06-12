В Вологодской области осудили убийцу, которого не могли найти десять лет

Новости

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса 21:36
В Москве звезда онлайн-покера погибла в ванне 20:58
Трамп готовит переброску войск в Польшу и санкции против "Северного потока-2" 20:55
Вратаря "Зенита" оштрафовали после скандала в аэропорту в нетрезвом состоянии 19:34
Информация о "минировании" 25 объектов в Москве оказалась ложной 19:26
Путин на Совбезе обсудил подготовку к ШОС 19:18
Подержанный УАЗ "Хантер": зачем он нужен и что в нем не ломается 19:15
В Госдуме оценили реакцию Киева на возможное возвращение России в ПАСЕ 18:52
Почему не стоит ехать в Грузию на легковушке, или как Jeep по горам лазил 18:42
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан 18:36
Путину рассказали о дьяках на Руси 18:34
В Краснодаре прошел выпуск офицеров защиты информации 18:12
Издания ко II Европейским играм презентованы на книжной ярмарке в Португалии 18:01
Замминистры иностранных дел РФ и США обсудили политическую стабильность 17:35
Современный двигатель Lada оказался хуже мотора Opel 20-летней давности 17:33
На Кубани от горящего дома вспыхнули два торговых ларька 17:32
В МФЦ расскажут, как открыть бизнес в Instagram 17:30
Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину 16:59
Всего один бутерброд: Названы симптомы заражения опасной бактерией 16:55
В Афинах запустили приложение, которое помогает бороться с жарой 16:52
Японский кинорежиссер Такэси Китано развелся с женой 16:50
На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом 16:48
Вышел русский трейлер продолжения "Холодного сердца" 16:46
Минск готов разместить на рынке РФ облигаций на 10 млрд рублей 16:43
Путину показали сабли, брошенные французами в Кремле в 1812 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 21:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Без срока давности

В Вологодской области осудили убийцу, которого не могли найти десять лет
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Можно ли найти и наказать убийцу спустя десять лет? Один из самых опытных следователей центрального аппарата Следственного комитета генерал-майор юстиции Юрий Буртовой доказал, что это возможно. Накануне в Вологодской области преступнику, которого десятилетие не могли поймать, суд вынес приговор.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Криминальная история началась 4 июня 2009 года в поселке Суды Череповецкого района Вологодской области. Местный житель, 30-летний Роман, пошел на рыбалку и пропал. Позже в лесополосе нашли тело.

Родные обратились в тогда еще милицию. Ни причину смерти, ни мотив, ни убийцу за долгие годы так и не нашли. На этом все и закончилось. Преступление попало в разряд нераскрытых. Вот только близкие никак не могли смириться с несчастьем и тем, что убийца где-то живет спокойно, не ответив за преступление.

Осенью прошлого года на личный прием к Александру Бастрыкину, который он проводил в Вологодской области, пришла мать убитого и рассказала про десятилетнюю волокиту. Оказалось, что уголовное дело пять раз приостанавливалось и передавалось разным следователям.

Были запрошены снимки со спутника этой местности, проверены сотни местных жителей

Александр Бастрыкин поручил найти виновных в волоките и привлечь их к ответственности, а дело - передать в центральный аппарат СК России. Расследование было поручено старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР Юрию Буртовому, которому хватило нескольких месяцев на поиски убийцы.

На счету генерала Буртового десятки раскрытых самых запутанных преступлений. Здесь пришлось по крохам восстанавливать давние события.

- Мы с толкнулись с трудностями, что людей, которые могли располагать информацией, уже не было в живых. И, соответственно, следственным путем, используя новейшие методы криминалистики, нам пришлось расследовать и устанавливать отдельные обстоятельства, - рассказал следователь.

В Бурятии женщина пойдет под суд за хищение у знакомых 46 млн рублей

В реальной жизни нельзя запустить время вспять и переместиться на годы назад. Но у следователей есть вполне научная машина времени. Это новейшие технические возможности и методы расследования .

Были запрошены снимки со спутника этой местности именно в момент совершения убийства, проверены сотни местных жителей на причастность к убийству, проанализированы десятки судебных медицинских экспертиз, чтобы установить точную причину смерти Романа. И только после того, как тот злополучный день, 4 июня 2009 года, был восстановлен практически поминутно, следователи вышли на мужчину, с которым погибшего видели в последний раз. Им оказался местный житель Владимир Симанов, которого погибший попросил проводить на пруд, где можно порыбачить. Убил просто так. В чем и признался следователю под давлением улик. Спустя 10 лет ему огласили приговор - 10 лет строго режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ