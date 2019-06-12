В Вологодской области осудили убийцу, которого не могли найти десять лет

Можно ли найти и наказать убийцу спустя десять лет? Один из самых опытных следователей центрального аппарата Следственного комитета генерал-майор юстиции Юрий Буртовой доказал, что это возможно. Накануне в Вологодской области преступнику, которого десятилетие не могли поймать, суд вынес приговор.

Криминальная история началась 4 июня 2009 года в поселке Суды Череповецкого района Вологодской области. Местный житель, 30-летний Роман, пошел на рыбалку и пропал. Позже в лесополосе нашли тело.

Родные обратились в тогда еще милицию. Ни причину смерти, ни мотив, ни убийцу за долгие годы так и не нашли. На этом все и закончилось. Преступление попало в разряд нераскрытых. Вот только близкие никак не могли смириться с несчастьем и тем, что убийца где-то живет спокойно, не ответив за преступление.

Осенью прошлого года на личный прием к Александру Бастрыкину, который он проводил в Вологодской области, пришла мать убитого и рассказала про десятилетнюю волокиту. Оказалось, что уголовное дело пять раз приостанавливалось и передавалось разным следователям.

Были запрошены снимки со спутника этой местности, проверены сотни местных жителей

Александр Бастрыкин поручил найти виновных в волоките и привлечь их к ответственности, а дело - передать в центральный аппарат СК России. Расследование было поручено старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР Юрию Буртовому, которому хватило нескольких месяцев на поиски убийцы.

На счету генерала Буртового десятки раскрытых самых запутанных преступлений. Здесь пришлось по крохам восстанавливать давние события.

- Мы с толкнулись с трудностями, что людей, которые могли располагать информацией, уже не было в живых. И, соответственно, следственным путем, используя новейшие методы криминалистики, нам пришлось расследовать и устанавливать отдельные обстоятельства, - рассказал следователь.

В реальной жизни нельзя запустить время вспять и переместиться на годы назад. Но у следователей есть вполне научная машина времени. Это новейшие технические возможности и методы расследования .

Были запрошены снимки со спутника этой местности именно в момент совершения убийства, проверены сотни местных жителей на причастность к убийству, проанализированы десятки судебных медицинских экспертиз, чтобы установить точную причину смерти Романа. И только после того, как тот злополучный день, 4 июня 2009 года, был восстановлен практически поминутно, следователи вышли на мужчину, с которым погибшего видели в последний раз. Им оказался местный житель Владимир Симанов, которого погибший попросил проводить на пруд, где можно порыбачить. Убил просто так. В чем и признался следователю под давлением улик. Спустя 10 лет ему огласили приговор - 10 лет строго режима.