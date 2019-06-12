"Кинотавр" в честь юбилея устраивает концерт Ленни Кравица

Фестиваль "Кинотавр" всегда славится своими музыкальными вечеринками и концертами. Но в этом году было обещано нечто особенное. В программе значился "концерт-сюрприз", и только сегодня с утра тайна раскрылась. В честь своего 30-летнего юбилея фестиваль устроил сенсацию для своих гостей и участников и для города. В Сочи 15 июня - за день до закрытия юбилейного киносмотра - приедет певец, композитор, продюсер, лауреат престижной музыкальной премии "Грэмми" Ленни Кравиц.

Кстати, не чужой человек в мире кино, он как актер снялся в нескольких картинах, среди которых суперпопулярные "Голодные игры" (часть франшизы "Голодные игры. И вспыхнет пламя"), и такие фильмы, как "Дворецкий", "Сокровище", а еще - пара-тройка сериалов.

Лени Кравиц выступит в концертном зале "Фестивальный", в котором традиционно летом успевает побывать весь цвет российского шоу-бизнеса - от Киркорова до Лепса - и не только.