Новости

Ученые создали тип древесины, который охлаждает здания 14:22
Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью Крымского моста 14:18
Бомбардировщикам Су-34 добавили систем подавления 14:10
Астрономы предупредили о скрытой угрозе от Солнца 14:00
В Перу нашли "чудо инков" 14:00
Минск: "Доктор Айболит" к миссии на II Европейских играх готов 13:59
"Кинотавр" в честь юбилея устраивает концерт Ленни Кравица 13:53
Музей современной истории России стал новой площадкой для регистрации брака 13:34
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков 13:25
Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани 13:21
Москвичей приглашают в "Зарядье" на праздничный концерт в честь Дня России 13:16
Путин вручил госпремию композитору Родиону Щедрину 13:12
В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом 12:40
В ВКС России появятся летчицы-истребители 12:37
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии 12:24
Тимошенко: Украинская экономика в упадке 12:07
В Минске готовятся к заседаниям Совета глав государств и СМИД СНГ 12:02
В Тегеране считают, что потенциал давления на Иран со стороны США иссяк 11:53
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет "Удав" 11:53
Редчайший украинский пикап продают в Польше 11:51
Власти Москвы просят горожан не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 11:50
Собянин поздравил москвичей с Днем России 11:38
Врачи посоветовали не есть мороженое в жару 11:00
Верховная рада: Украинцы часто делают ложные сообщения о минировании в России 10:39
В Нью-Йорке первый раз написали "Пушкинский диктант" 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 13:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Кинотавр" в честь юбилея устраивает концерт Ленни Кравица

Текст: Сусанна Альперина
Фото: REUTERS/Mike Blake Фото: REUTERS/Mike Blake
Фото: REUTERS/Mike Blake

Фестиваль "Кинотавр" всегда славится своими музыкальными вечеринками и концертами. Но в этом году было обещано нечто особенное. В программе значился "концерт-сюрприз", и только сегодня с утра тайна раскрылась. В честь своего 30-летнего юбилея фестиваль устроил сенсацию для своих гостей и участников и для города. В Сочи 15 июня - за день до закрытия юбилейного киносмотра - приедет певец, композитор, продюсер, лауреат престижной музыкальной премии "Грэмми" Ленни Кравиц.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
"Кинотавр" открылся новым фильмом Тодоровского "Одесса"

Кстати, не чужой человек в мире кино, он как актер снялся в нескольких картинах, среди которых суперпопулярные "Голодные игры" (часть франшизы "Голодные игры. И вспыхнет пламя"), и такие фильмы, как "Дворецкий", "Сокровище", а еще - пара-тройка сериалов.

Лени Кравиц выступит в концертном зале "Фестивальный", в котором традиционно летом успевает побывать весь цвет российского шоу-бизнеса - от Киркорова до Лепса - и не только.

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край 30-й фестиваль "Кинотавр" Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу