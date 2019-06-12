На Кубани от горящего дома вспыхнули два торговых ларька

В Туапсе огонь от горящего дома, расположенного по улице Ленина, перекинулся на два торговых ларька, стоявших рядом. Частный дом, по сообщению местного пожарно-спасательного гарнизона загорелся 12 июня около 13.00. Очень быстро пламя перекинулось на торговые точки, находившиеся рядом.

- Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место ЧП немедленно выехали четыре спецмашны-автоцистерны и 16 спасателей.

По данным экстренной службы, примерно через час пожар удалось ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал, однако причина возгорания пока не известна.

На месте пожара работает инспектор надзорной службы, который установит причины пожара.

