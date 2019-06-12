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12.06.2019 17:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани от горящего дома вспыхнули два торговых ларька

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Туапсе огонь от горящего дома, расположенного по улице Ленина, перекинулся на два торговых ларька, стоявших рядом. Частный дом, по сообщению местного пожарно-спасательного гарнизона загорелся 12 июня около 13.00. Очень быстро пламя перекинулось на торговые точки, находившиеся рядом.

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- Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, - сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место ЧП немедленно выехали четыре спецмашны-автоцистерны и 16 спасателей.

По данным экстренной службы, примерно через час пожар удалось ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал, однако причина возгорания пока не известна.

На месте пожара работает инспектор надзорной службы, который установит причины пожара.
 

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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