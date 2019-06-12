Расследуют дело бывшего руководителя СК Волгоградской области

Следственный комитет официально объявил о начале работы по скандальному делу экс-руководителя СК по Волгоградской области генерала Музраева.

Следствие проверит бывшего руководителя управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, на причастность к другим преступлениям, заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ очень сдержанно дает любые комментарии по этому делу, и ведомство можно понять. Руководителей такого ранга увольняли, но еще ни разу не подозревали в столь громком преступлении. Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование. Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительного указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности, пояснила представитель СК Петренко.

Напомним, что в минувший понедельник был задержан волгоградский предприниматель Зубков. Новость была регионального характера, так как это имя было известно лишь узкому кругу в области. Но вместе с предпринимателем, оказывается, был задержан и Музраев, возглавлявший следственное управление СК РФ по Волгоградской области с 2011 года. В декабре 2018 года он был освобожден от должности указом президента. До этого был самым известным силовиком в регионе. Вот после задержания и стало известно, что бывшего руководителя СУ СК России по Волгоградской области взяли по уголовному делу о покушении на губернатора. Из своих источников "РГ" известно, что Михаила Музраева уже доставили в Москву. Он находится в Лефортово и не признает свою вину.

По официальной версии следствия, преступление было совершено ночью 16 ноября 2016 года. Тогда пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, перелезли через забор на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. В этом доме вместе со своей семьей жил губернатор региона Андрей Бочаров. Один из членов группировки попытался поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Но дом не загорелся.

Руководителей такого ранга увольняли, но еще ни разу не подозревали в столь громком преступлении

Причину попытки поджога в СК объяснили так. Еще в 2003 году Ремезов заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке областного центра. Торговые площади он сдавал в субаренду и сдавал очень удачно. Но губернатор добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов, для пополнения казны. Сопротивление было серьезным. Официально ничего не вышло - суды были проиграны. И тогда Ремезов поручил бандитам устранить чиновника, а сам выехал за границу, чтобы обеспечить себе алиби.

Глава группировки был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью. В конце мая Ремезова в Москве арестовали сотрудники ФСБ и под конвоем вернули в Волгоград. Трое из пяти участников поджога были задержаны еще в 2017 году. Один в США сидит за преступление, совершенное уже там.

Пока ни СК, ни ФСБ не говорят, а какую роль играл в этом деле бывший главный следователь региона. Из скупых комментариев это непонятно. Ведь карьера следователя развивалась прекрасно, и ничего не предвещало такое ее завершение. На сегодня Музраев - генерал-лейтенант юстиции. СК по области он возглавлял семь лет. Местная пресса даже назвала его "ночным губернатором", приписывая ему огромное влияние. После армии и получения диплома юриста он пришел в прокуратуру Волгоградской области. Там не пропустил ни одной ступеньки - от стажера до начальника подразделения по расследованию особо важных дел. На его счету руководство следственными группами по раскрытию резонансных преступлений. Командовал межведомственной антикоррупционной группой, которая выявляла коррупционеров в органах правопорядка и во власти. Дошел до должности зампрокурора области. В СК пришел с момента его образования. Имел прямое отношение ко всем громким уголовным делам в области, когда брали чиновников и силовиков. Кто-то из них уже отсидел свое и вышел, кто-то только получил срок. Так что врагов у генерала хватит на несколько жизней.

Сейчас местная пресса вспомнила про сыновей генерала. Один совершил наезд на пешехода еще в 2016 году. Человек погиб, дело не завели, а ГИБДД вдруг потом объявила, что пешеход был пьяный и шел где не положено, хотя, как пишут, следов опьянения у погибшего якобы не нашли.

Второй сын пошел по стопам отца и трудится в СК. Сначала в столице, потом в Астрахани. Попадал в криминальную хронику - замечен в пьяном конфликте. О его трудовых достижениях ничего неизвестно.