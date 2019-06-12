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12.06.2019 14:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью Крымского моста

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор вместе с подведомственной радиочастотной службой оценил покрытие услугами операторов мобильной связи автомобильного участка Крымского моста.

Фото: iStock
Роскомнадзор обозначил границы национальной доменной зоны

Результаты исследования показали, что степень покрытия сетями GSM 900/1800, UMTS автодорожного участка Крымского моста составляет 100 процентов.

При этом наибольшую степень покрытия (71 процент) сетями 4G (LTE) обеспечивают крымские операторы "К-Телеком" и "КТК ТЕЛЕКОМ". Они используют частотные каналы LTE на совместной основе.

Покрытие моста сетями 4G операторами "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) фактически не обеспечивается. Максимальный процент покрытия у "МТС" составляет 19 процентов, уточняется в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

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