Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью Крымского моста

Роскомнадзор вместе с подведомственной радиочастотной службой оценил покрытие услугами операторов мобильной связи автомобильного участка Крымского моста.

Результаты исследования показали, что степень покрытия сетями GSM 900/1800, UMTS автодорожного участка Крымского моста составляет 100 процентов.

При этом наибольшую степень покрытия (71 процент) сетями 4G (LTE) обеспечивают крымские операторы "К-Телеком" и "КТК ТЕЛЕКОМ". Они используют частотные каналы LTE на совместной основе.

Покрытие моста сетями 4G операторами "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) фактически не обеспечивается. Максимальный процент покрытия у "МТС" составляет 19 процентов, уточняется в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.