В Госдуме оценили реакцию Киева на возможное возвращение России в ПАСЕ

Угрозы украинского МИД сделать свое отношение к ПАСЕ "более прагматичным" в случае возвращения России к полноценному участию в составе этого органа, могут облегчить работу европейским парламентариям. Такое мнение RT высказал депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Депутат напомнил, что за последние пять лет своими заявлениями на международной арене Украина справедливо добилась репутации самого скандального члена Парламентской ассамблеи совета Европы.

- Чуть что не по-украински - так сразу истерики с заламыванием рук и причитаниями, - отметил депутат, характеризуя типичную реакцию украинской дипломатии.

На самом деле, считает Бальбек, максимум, что может сделать Украина в случае возвращения России к работе в составе органов ПАСЕ, это объявить бойкот европейским парламентариям. По мнению депутата Госдумы, в конечном итоге такая реакция официального Киева окажет благотворное воздействие на работу ПАСЕ.

- Не исключаю, что после такого демарша в Совете Европы будет создана атмосфера для диалога, сбалансированного и понятного, - сказал Руслан Бальбек. - Так что угрозы господина Климкина и возможная реакция официального Киева скорее принесут спокойствие в Совет Европы и тем самым дадут делегатам конструктивно работать.

Напомним ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что его страна не будет больше "делать формальных вежливых жестов в сторону ПАСЕ" в случае возвращения России полноценного членства в организации.

Регламентный комитет ПАСЕ в начале июня обнародовал проект резолюции, согласно которому РФ будет предоставлено место на июньской сессии организации. Кроме того, в проекте России предложено подготовить соответствующие документы для участия в работе сессии.