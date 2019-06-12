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12.06.2019 18:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме оценили реакцию Киева на возможное возвращение России в ПАСЕ

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Угрозы украинского МИД сделать свое отношение к ПАСЕ "более прагматичным" в случае возвращения России к полноценному участию в составе этого органа, могут облегчить работу европейским парламентариям. Такое мнение RT высказал депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Депутат напомнил, что за последние пять лет своими заявлениями на международной арене Украина справедливо добилась репутации самого скандального члена Парламентской ассамблеи совета Европы.

- Чуть что не по-украински - так сразу истерики с заламыванием рук и причитаниями, - отметил депутат, характеризуя типичную реакцию украинской дипломатии.

На самом деле, считает Бальбек, максимум, что может сделать Украина в случае возвращения России к работе в составе органов ПАСЕ, это объявить бойкот европейским парламентариям. По мнению депутата Госдумы, в конечном итоге такая реакция официального Киева окажет благотворное воздействие на работу ПАСЕ.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- Не исключаю, что после такого демарша в Совете Европы будет создана атмосфера для диалога, сбалансированного и понятного, - сказал Руслан Бальбек. - Так что угрозы господина Климкина и возможная реакция официального Киева скорее принесут спокойствие в Совет Европы и тем самым дадут делегатам конструктивно работать.

Напомним ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что его страна не будет больше "делать формальных вежливых жестов в сторону ПАСЕ" в случае возвращения России полноценного членства в организации.

Регламентный комитет ПАСЕ в начале июня обнародовал проект резолюции, согласно которому РФ будет предоставлено место на июньской сессии организации. Кроме того, в проекте России предложено подготовить соответствующие документы для участия в работе сессии.

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