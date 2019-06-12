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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Краснодаре прошел выпуск офицеров защиты информации

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко состоялся самый масштабный за последние годы выпуск офицеров и прапорщиков Службы защиты государственной тайны. Дипломы и погоны получили 270 выпускников.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В торжественной церемонии приняли участие начальник восьмого Управления генерального штаба РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, генерал армии Виктор Николаевич Самсонов, представители ветеранских организаций региона, родные и близкие молодых офицеров-выпускников.

Мероприятие началось с открытия памятника генералу армии Сергею Штеменко, чье имя училище носит вот уже 42 года. Почетные гости вместе с руководителями вуза возложили к нему цветы. Затем действо перенеслось на плац, где в парадных кителях выстроились профессорско-преподавательский состав и курсанты училища.

- Дорогие выпускники, буквально вчера вы сдавали экзамены, а сегодня уже офицеры и прапорщики. Но самое интересное вас ждет впереди: служба в войсках, связанных с защитой государственной тайны. Желаю, чтобы вы легко освоили свои новые обязанности. В добрый путь! - напутствовал молодых военных начальник КВВУ Эдуард Коржан.

По словам командования училища, за последние годы в КВВУ создана современная учебно-материальная база: для обучения специалистов всех уровней Службы ЗГТ предусмотрены высокотехнологичные системы. Кроме того, стены вуза являются площадкой для государственных испытаний новейших образцов техники специальной связи. Поэтому поступить сюда не так-то просто, а те, кто успешно сдал экзамены, с первых же дней ощущают серьезную ответственность и учатся немногословности во всем, что касается будущей службы.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Наше училище специфическое - единственное в стране, которое готовит специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации профиля "защита информации автоматизированных систем". Сейчас это модное направление среди молодежи, о чем говорят с каждым годом растущие конкурсы при поступлении. Однако успешная сдача ЕГЭ еще не является гарантом для зачисления. Каждый абитуриент проходит профессиональный отбор. Во-первых, определяется его годность по состоянию здоровья. Во-вторых, определение категории профессиональной пригодности на основе психодиагностических тестов. И, наконец, оценивается уровень физической подготовки (парни сдают подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и на 3 километра), - рассказал  заместитель начальника училища по военно-политической работе, полковник Кирилл Лебедев.

По сложившейся традиции выпускники танцуют на плацу вальс со своими невестами и женами. Затем, проходя торжественным маршем, подбрасывают в воздух монеты в знак того, что служат не ради денег, а по призванию, для защиты Отечества.

-  А еще сегодня рано утром мы собрались в сквере у памятника маршалу Жукову и строем с песней прошли по главной улице Красной, - рассказал выпускник Алексей Шумилин.

Лейтенанты училища, призванные служить в ВМФ, провели свою церемонию прощания. Пригубив глоток шампанского из хрустального кубка, его разбиваютна счастье - и каждый оставляет себе осколок на память.

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