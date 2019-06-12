В Волгоградских поликлиниках установят самописцы. Специальное оборудование для распознавания речи поможет освободить терапевтов от бумажной работы. Необходимые формы будут заполняться с помощью голосового ввода. Если нововведение принесет эффект, самописцы внедрят во всех поликлиниках региона.

"Умные" машины предоставит одна из российских компаний, внедрившая в производство технологию распознавания речи. Такую технику возьмут на вооружение в первую очередь в медицинских учреждениях первичного звена - участковых поликлиниках.

На совещании, прошедшем в волгоградской поликлинике №4, ее главный врач Ольга Молчанова припомнила, как 35 лет назад врачи начинали именно с того, что наговаривали анамнез на диктофон, а после смены вручную обрабатывали записи. Потому что на приеме им было важнее контактировать с пациентом. "Нам ценно тратить время на беседу и осмотр пациента, а не на заполнение бумаг", - рассказала она.

- Я только "за", - говорит завтерапевтическим отделением поликлиники областной клинической больницы Ирина Короткова. - Врачи перезагружены, и голосовой помощник оказался бы нам очень кстати. Ведь почти половину времени приема пациента занимает оформление документации.

Профильным комитетам поручено рассмотреть возможность внедрения в практику терапевтов системы автоматического заполнения документов с помощью голосового ввода.

Мероприятия будут проводиться в рамках пилотного проекта, входящего в программу "Бережливая поликлиника", и в число пилотов войдут полностью компьютеризированные поликлиники.