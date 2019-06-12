Почему чиновники Сургута переходят на школьное питание

С 1 июля вся мэрия Сургута в полном составе переходит на питание школьными обедами и завтраками. То есть кормить чиновников будет тот же комбинат, что поставляет еду во все школы города. Как отмечают в администрации Сургута, это позволит сократить расходы бюджета на семь миллионов в год и контролировать питание школьников. Как утверждает мэр города Вадим Шувалов, меню сотрудников администрации и детей будет полностью одинаковым.

Правда, под оптимистичной новостью, размещенной на сайте городской администрации, тут же появились комментарии, а как долго чиновники протянут на школьных завтраках и не маловата ли будет "здоровым дядькам" порция. На самом деле порцию можно и увеличить, все-таки объем пищи для ребенка и для взрослого и должен быть разным, а вот приготовлены блюда должны быть из одних продуктов.

Акция не разовая, не на один-два месяца в качестве эксперимента, - мэрия уже отказалась от услуг своего хозяйственного управления, кормившего сотрудников обедами раньше. Постоянный контракт с поставщиком школьных обедов уже подписан.

Как утверждает мэр Сургута Вадим Шувалов, меню сотрудников городской администрации и детей будет полностью одинаковым. Накормит чиновников тот же комбинат, что поставляет еду во все школы города

Экономия средств получится за счет того, что все издержки по содержанию столовой, выплате зарплаты персоналу, закупке продуктов и оборудования будет нести школьное предприятие.

Родители Сургута, конечно, отнеслись к нововведению позитивно. Школьное питание в принципе - сфера довольно болезненная, подобрать питание, которое устраивало бы всех без исключения, сложно. А в Сургуте и вовсе несколько месяцев назад разразился скандал. В школе номер 45 сломалась посудомоечная машина, и детей кормили прямо с подносов. Не вываливали, конечно, первое и второе, борщ и котлеты вместе, - это был некий вариант бутербродного питания, детям давали котлеты с хлебом.

Но скандал был вселенский, в дело вмешался Роспотребнадзор, мэр города публично извинялся перед родителями.

В течение всего учебного года родители тщательно следили за тем, чем питаются их дети, и не только оскандалившейся 45-й школы, - было создано большое городское сообщество в социальных сетях, в котором каждый день появлялись фотографии блюд, которые дают ученикам в школе. Школьный комбинат, в свою очередь, перехватил инициативу и решил сам выкладывать на сайтах школ фото тех блюд, которые стоят в меню на тот или иной день.

Результат такой борьбы в конечном итоге вышел только на пользу детям. Негативных отзывов на питание в школах в Сургуте стало значительно меньше. Теперь власти Сургута поставили амбициозную задачу, чтобы и вовсе свести их к минимуму. При этом на скептические отклики по поводу затеи перейти на школьные завтраки парируют, мол, ведь и "наши дети учатся в школах и нам тоже не безразлично, чем их кормят".

Кстати

Мэрия Сургута известна своими начинаниями по сокращению расходов. Так, в прошлом году сургутские чиновники первыми в Уральском округе начали использовать такси вместо рабочих машин. Это позволило сэкономить около 15 миллионов рублей. А нынче еще 4 миллиона останутся в местном бюджете благодаря сокращению автопарка и расходов на аренду помещений для служебного транспорта муниципальных предприятий.

Между тем

В Казани сейчас как раз подводят итоги эксперимента по школьному питанию. В течение месяца в столовые общеобразовательных учреждений без предупреждения приходили представители городских властей и заказывали там стандартный обед. Остались ли они в итоге довольны качеством, "РГ" расскажет после подведения итогов. Мы будем следить и за тем, к чему в итоге приведет почин сотрудников мэрии Сургута.