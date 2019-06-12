Почему чиновники Сургута переходят на школьное питание

Правда, под оптимистичной новостью, размещенной на сайте городской администрации, тут же появились комментарии, а как долго чиновники протянут на школьных завтраках и не маловата ли будет "здоровым дядькам" порция. На самом деле порцию можно и увеличить, все-таки объем пищи для ребенка и для взрослого и должен быть разным, а вот приготовлены блюда должны быть из одних продуктов.
Акция не разовая, не на один-два месяца в качестве эксперимента, - мэрия уже отказалась от услуг своего хозяйственного управления, кормившего сотрудников обедами раньше. Постоянный контракт с поставщиком школьных обедов уже подписан.
Экономия средств получится за счет того, что все издержки по содержанию столовой, выплате зарплаты персоналу, закупке продуктов и оборудования будет нести школьное предприятие.
Родители Сургута, конечно, отнеслись к нововведению позитивно. Школьное питание в принципе - сфера довольно болезненная, подобрать питание, которое устраивало бы всех без исключения, сложно. А в Сургуте и вовсе несколько месяцев назад разразился скандал. В школе номер 45 сломалась посудомоечная машина, и детей кормили прямо с подносов. Не вываливали, конечно, первое и второе, борщ и котлеты вместе, - это был некий вариант бутербродного питания, детям давали котлеты с хлебом.
Но скандал был вселенский, в дело вмешался Роспотребнадзор, мэр города публично извинялся перед родителями.
В течение всего учебного года родители тщательно следили за тем, чем питаются их дети, и не только оскандалившейся 45-й школы, - было создано большое городское сообщество в социальных сетях, в котором каждый день появлялись фотографии блюд, которые дают ученикам в школе. Школьный комбинат, в свою очередь, перехватил инициативу и решил сам выкладывать на сайтах школ фото тех блюд, которые стоят в меню на тот или иной день.
Результат такой борьбы в конечном итоге вышел только на пользу детям. Негативных отзывов на питание в школах в Сургуте стало значительно меньше. Теперь власти Сургута поставили амбициозную задачу, чтобы и вовсе свести их к минимуму. При этом на скептические отклики по поводу затеи перейти на школьные завтраки парируют, мол, ведь и "наши дети учатся в школах и нам тоже не безразлично, чем их кормят".
Мэрия Сургута известна своими начинаниями по сокращению расходов. Так, в прошлом году сургутские чиновники первыми в Уральском округе начали использовать такси вместо рабочих машин. Это позволило сэкономить около 15 миллионов рублей. А нынче еще 4 миллиона останутся в местном бюджете благодаря сокращению автопарка и расходов на аренду помещений для служебного транспорта муниципальных предприятий.
В Казани сейчас как раз подводят итоги эксперимента по школьному питанию. В течение месяца в столовые общеобразовательных учреждений без предупреждения приходили представители городских властей и заказывали там стандартный обед. Остались ли они в итоге довольны качеством, "РГ" расскажет после подведения итогов. Мы будем следить и за тем, к чему в итоге приведет почин сотрудников мэрии Сургута.