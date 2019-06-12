В Магнитогорске обсуждают поступок жительницы дома по улице Галиуллина, которая закрасила граффити на торце здания. Ролик, на котором сухонькая бабушка вынесла на улицу стул, краску и закрасила надписи, до которых не дошли руки коммунальщиков, вызвал в соцсетях самое горячее обсуждение.

"Если бы каждый вложил частичку своего труда, город стал бы краше!", "Достойна уважения и почета!" - восхитились начинанием бабушки одни горожане. Другие их не поддержали, напомнив, что обеспечивать порядок и поддерживать качество жизни людей должны чиновники и управляющие компании, которые за это получают "безумные деньги".

Сама пенсионерка свой порыв объяснила тем, что домом, в котором она живет, давно никто не занимался: "Столько лет не красили, надоело на карикатуры смотреть! Чего только не напишут!"

В управляющей компании эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. По словам генерального директора УК "Па-чин" Павла Тычинина, фасады обслуживаемого жилого фонда с начала весны и до поздней осени отмывает специальная пескоструйная машина. Но она у управляющей компании одна, и со всеми художествами не справляется.

- Однако это не значит, что можно красить фасады как кому заблагорассудится, - посетовал он. -За такое самоуправство нужно штрафовать!

В мэрии на этот счет придерживаются другого мнения. Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства, за появление несанкционированных надписей на домах отвечает УК. Ей надлежит привести стену в порядок и... поблагодарить пенсионерку.