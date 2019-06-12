Регионы получат более 155 млрд рублей на нацпроект "Образование"

- Это проекты, посвященные школе, родителям, цифровой образовательной среде, развитию дополнительного образования детей, ранней профориентации, непрерывному образованию, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Все это направлено на развитие образовательного пространства на территории нашей большой страны.

Как сообщили "Российской газете" в ведомстве, на полученные федеральные средства регионы обновят материально-техническую базу в школах, создадут условия для занятий физкультурой и спортом в сельских школах, установят современное оборудование, создадут центры выявления и поддержки одаренных детей, построят детские технопарки "Кванториум", центры цифрового образования и многое другое.

Впервые субсидии будут распределены на три года. Некоторые из них будут выдаваться сразу до 2024 года, то есть на время реализации всего нацпроекта.

- Примерно 55 млрд рублей уже распределены в регионы. Цель - создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе ликвидация третьей смены, - рассказали в министерстве просвещения.