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Рубрика: Общество

Регионы получат более 155 млрд рублей на нацпроект "Образование"

Текст: Ксения Колесникова
Стартовал прием заявок на федеральное софинансирование в рамках нацпроекта "Образование". Регионы смогут получить более 155 млрд рублей на разные полезные проекты и мероприятия: от детских технопарков до центров профессионального мастерства учителей. Всего - 12 разных направлений. Заявки от субъектов РФ министерство просвещения принимает до 8 июля. Приказ об этом подписан и направлен в регионы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: РИА новости www.ria.ru
Вузы получат гранты на программы непрерывного образования

- Это проекты, посвященные школе, родителям, цифровой образовательной среде, развитию дополнительного образования детей, ранней профориентации, непрерывному образованию, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Все это направлено на развитие образовательного пространства на территории нашей большой страны.

Как сообщили "Российской газете" в ведомстве, на полученные федеральные средства регионы обновят материально-техническую базу в школах, создадут условия для занятий физкультурой и спортом в сельских школах, установят современное оборудование, создадут центры выявления и поддержки одаренных детей, построят детские технопарки "Кванториум", центры цифрового образования и многое другое.

Впервые субсидии будут распределены на три года. Некоторые из них будут выдаваться сразу до 2024 года, то есть на время реализации всего нацпроекта.

- Примерно 55 млрд рублей уже распределены в регионы. Цель - создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе ликвидация третьей смены, - рассказали в министерстве просвещения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Национальный проект "Образование"
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