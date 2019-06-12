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12.06.2019 13:42
Рубрика: В мире

Рябков: США мешают нормализации ситуации в Сирии

Текст: Юрий Когалов
Давлением на Дамаск, расширением санкций США мешают усилиям президента САР Башара Асада по нормализации ситуации в стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как напомнил дипломат, "законное правительство в Дамаске успешно ведет многоплановую работу по стабилизации обстановки, нормализации жизни и расширяет контроль над территорией страны", стремясь сохранить территориальную целостность САР. Американцев же не устраивает эта ситуация, они преследуют свои цели, считает Рябков.

США расширили санкции против сирийского бизнеса

"Они известны: помимо сохраняющейся установки на смену власти - у меня нет сомнений, что она остается - это сохранение предпосылок для фактического контроля Вашингтоном и его союзниками значительных сегментов сирийской территории в противоречии с принципом территориальной целостности", - цитирует замминистра РИА Новости.

По словам Рябкова, санкции - это один из инструментов оказания давления на Дамаск, с помощью которого Вашингтон пытается навязать "какие-то свои схемы в Сирии".

Напомним, накануне США расширили "черный список", в него попали 13 юридических лиц из Сирии, Ливана и ОАЭ, а также три сирийских гражданина. Большинство из них связаны со строительным бизнесом предпринимателя Самера Фоза, который также внесен в санкционный список Евросоюза.

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