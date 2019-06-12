Роскомнадзор обозначил границы национальной доменной зоны

Как следует из документа, в российскую национальную доменную зону входят доменные имена, входящие в домены первого уровня .ru, .рф, .su и доменные имена, входящие в домен первого уровня, находящийся под управлением российского юридического лица.

Проект приказа, который разработал Роскомнадзор, входит в группу подзаконных актов федерального закона об устойчивой работе Рунета, уточняется в пояснительной записке.

Президент России Владимир Путин подписал его 1 мая. Нормы закона дают Роскомнадзору право при возникновении угроз стабильной работе российского сегмента интернета брать на себя централизованное управление сетью. Также они подразумевают, что Роскомнадзор войдет в состав учредителей Координационного центра сети интернет - организации, которая является администратором доменов .ru и .рф.