Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам

Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Киргизстана, России и Казахстана) будут получать пенсии, даже если трудились не у себя дома, а в одной из стран содружества. Сейчас государства готовят к подписанию соглашение о пенсионном обеспечении. Ожидается, что осенью его подпишут и к новому году ратифицируют, сообщает Минтруд России.

По данным ведомства, проект документа предполагает, что за стаж работы, приобретенный до момента его вступления в силу, пенсии назначаются и выплачиваются страной, где человек проживает. Также Россия продолжит платить страховые пенсии по старости, инвалидности и в случае потери кормильца за российский стаж и стаж государств-членов, наработанный до 1 января 2002 года, если человек живет в России.

Перемены ждут трудовых мигрантов - тех, кто трудился и в своей стране, и в других государствах ЕАЭС и к старости вернулся на родину и обратился за пенсией. Сейчас за трудовых мигрантов, которые работают в России официально, работодатели делают отчисления в ПФР, однако пенсию из него иностранцы не получают (за исключением граждан тех стран, с которыми у России заключены специальные соглашения). Готовящееся соглашение предполагает, что государство, в котором трудится иностранный работник и в котором работодатель делает за него отчисления в пенсионный фонд, и будет платить ему пенсию, в том числе если человек уедет в страну исхода.

Как пояснил "Российской газете" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, обсуждается механизм начисления пенсии за годы работы в других государствах. Например, есть варианты начисления человеку одного или двух баллов за год работы в другой стране. Таким образом, чем дольше человек, например из Киргизстана, работает в России, тем больше пенсионных баллов он тут зарабатывает. Потом сумму накопленных пенсионных баллов умножат на их стоимость, и полученную сумму пенсионная система России направит в пенсионную систему Киргизстана на пенсию мигранту.

Обращаться за пенсией трудящиеся смогут либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства трудоустройства, уточняют в Минтруде. Документы для установления и выплаты российской пенсии необходимо представлять в порядке, установленном российским законодательством.

Пенсионной информацией страны ЕАЭС будут обмениваться в электронном виде.

Соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами - членами ЕАЭС необходимых для этого внутригосударственных процедур, уточнили в Минтруде России.

Сейчас проект соглашения рассматривается Экспертным советом при правительстве РФ.