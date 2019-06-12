Российские летчицы смогут пилотировать истребители

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил, что женщины-летчицы смогут сесть за штурвал истребителя.

- В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Будем смотреть - если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим, - сказал Андрей Юдин.

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Речь идет о девушках, поступивших в высшее летное училище в Краснодаре . Напомним, решение о приеме девушек на летные специальности принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. За два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка. В 2019 году планируется вновь провести набор девушек - это будет уже третья группа будущих военных летчиц. Причем для первых потоков военных летчиц предусматривается возможность служить только в транспортной авиации. Может, есть опасения, что женщина не выдержит перегрузок? Но как же наши женщины-космонавты?

Оправдание здесь только одно: мы, мужчины, слишком заботимся о наших женщинах и стараемся их оберегать от излишнего риска и нагрузок. В России существует закон, запрещающий женщинам работать по 465 профессиям. И это не дискриминация, это действительно забота. Ну зачем прекрасной даме стоять, скажем, в литейном цеху, быть проходчицей в шахте или заниматься изготовлением фосгена - жутко ядовитого вещества, используемого не только в химической промышленности, но и в качестве оружия массового поражения. А вот запрета на должность пилотов - нет. Так что дерзайте, дамы, и все у вас получится.

Как у них

В 1976 году академия ВВС США начала принимать девушек на обучение. В ВВС США (без учета армейской авиации и моряков) числятся 728 женщин-пилотов. В Китае сформированы чисто женские эскадрильи на истребителях-бомбардировщиках. В ВВС Объединенных Арабских Эмиратов с 2007 года служит на истребителе F-16 женщина - "пилот в хиджабе". Так в хиджабе и летает.