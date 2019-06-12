Росстат назвал регион с самой высокой смертностью

Росстат назвал регионы России, в которых была отмечена самая высокая рождаемость и смертность по итогам 2018 года. Лидер по этим показателям - Москва.

В столице в 2018 году родились более 132 тысяч человек. На втором месте - Московская область (83 тысячи человек).

В числе выбившихся вперед по рождаемости регионов также Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Меньше всего человек родилось в Ненецком автономном округе - всего 618 человек. Самая низкая рождаемость была также зарегистрирована на Чукотке, в Магаданской области, Еврейской автономной области, Калмыкии.

При этом лидером по показателю рождаемости (количество рожденных на 1 тысячу жителей за год) стала Чеченская Республика (20,7 тысячи человек), сообщает издание RT, ознакомившееся с результатами исследования.

Что касается смертности, здесь Москва также заняла первое место.

В 2018 году число умерших в столице составило 122 тысячи человек. На втором месте - Московская область (92 тысячи).

Далее идут Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская области.

Меньше всего умерших зафиксировано в Ненецком автономном округе - 394 человека.