Пройден первый этап по отмене роуминга в Союзном государстве

Вот уже две недели Россия живет по новым правилам мобильной связи. С 1 июня вступили в силу поправки в Закон "О связи", которые отменяют роуминг внутри страны.

Теперь стоимость услуг не будет зависеть от региона. Выезжая из дома в любую точку России, абонент не обязан приобретать дополнительные опции в регионе прибытия: минуты звонков и гигабайты интернет-трафика расходуются по подключенному тарифу. Кроме того, отныне на всей территории России законодательно закреплены бесплатные входящие звонки, сотовые операторы смогут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны.

В связи с этим острее стал вопрос по отмене роуминга в Союзном государстве. Ведь именно внутренний роуминг в России называли одной из главных проблем на пути к отмене союзного роуминга.

Когда в 2017 году на IV Форуме регионов Беларуси и России спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко была озвучена идея отмены роуминга между двумя странами, профильные министерства с двух сторон почти сразу озвучили тезис о том, что для этого существует серьезная преграда. А именно: в России и Беларуси - разные принципы организации мобильной связи. В Беларуси нет межрегионального роуминга, то есть стоимость минуты разговора по Минску равна стоимости звонка, скажем, из Гомеля в Витебск. А вот в России роуминг между регионами на тот момент существовал. А потому первым шагом должна была стать отмена роуминга в России - как внутрироссийского, так и национального.

И вот российский роуминг отменен, что же дальше? Как сообщили "СОЮЗу" в Постоянном Комитете Союзного государства, вопрос об отмене роуминга находится на контроле, профильные ведомства сотрудничают, и на ближайшем Совете Министров Союзного государства он запланирован к обсуждению в рамках вопроса о ходе выполнения решения Высшего Госсовета.

Именно внутренний роуминг в России называли одной из главных проблем на пути к отмене союзного роуминга. Теперь он отменен. Что дальше?

Как отметил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на полях прошедшего на прошлой неделе Петербургского международного экономического форума, позиции России и Беларуси по отмене роуминга сближаются и вопрос реализации этих планов только дело времени. По словам Госсекретаря, этот вопрос рассматривался и рассматривается регулярно во всех официальных органах Союзного государства. Есть, как говорится, подвижки - от полного неприятия до понимания того, что делать это все равно надо. Как подчеркнул Григорий Рапота, позиции сторон сближаются, причем российская сторона опирается на свой опыт отмены роуминга на территории России и пытается, по крайней мере, развеять те опасения, которые, естественно, существуют у белорусских участников рынка относительно того, что отмена роуминга приведет к падению доходности.

Напомним, что позиции сторон в отношении определения понятия "отмена роуминга" разные. Российская сторона итоговой целью видит полное упразднение платы за входящие вызовы в роуминге, то есть входящий звонок в роуминге для абонентов Союзного государства должен быть бесплатный. В свою очередь белорусская сторона, основываясь на опыте стран Евросоюза, предлагает вариант отмены роуминга, который ориентирован на создание равноправных условий для операторов связи обеих стран посредством установления предельных максимальных тарифов на все роуминговые услуги в результате снижения всех составляющих тарифов на роуминговые услуги.

К слову

В настоящее время ставка международного завершения вызова на сети операторов Беларуси - одна из самых высоких на пространстве СНГ и составляет 0,3 доллара США. Российскими операторами ставка установлена на уровне 0,19 доллара. В случае с самими тарифами ситуация обратная - стоимость звонка россиян из Беларуси не превышает 1,35 доллара, а белорусов из России может достигать 2,4 доллара. При этом у российских операторов есть ряд тарифных планов, позволяющих звонить в два раза дешевле тарифа белорусской стороны за услугу по пропуску трафика - 0,15 доллара.