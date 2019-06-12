Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020

Летний цикл отборочных матчей чемпионата Европы по футболу-2020 завершен. Российская сборная закончила сезон на хорошей ноте, обыграв в Нижнем Новгороде Кипр - 1:0. Единственный гол забил Алексей Ионов.

Спасибо, Нижний и Саранск

- Саранск и Нижний Новгород нас встретили теплом и в прямом, и в переносном смысле. И там и там +30, стадионы были заполнены. Решение играть в регионах себя оправдывает, а мы всегда благодарим нашего болельщика и стараемся его поддержать, - сказал уже после матча с киприотами главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Ну а журналисты, впечатленные увиденным, уже шутят, что сборной вообще не надо больше играть в Москве. Дескать, в регионах гораздо атмосфернее и живее.

Такой подход, конечно, радикальный, но показать сборную городам, где живьем ее никто и никогда не видел, - действительно отличная идея. Благо, после чемпионата мира осталась такая роскошная инфраструктура, что можно теперь хоть конкурс среди желающих проводить. И ведь справляются отлично. Сначала Саранск выдал аншлаг на матче с Сан-Марино, "продать" который избалованной событиями Москве было бы архисложно. Теперь Нижний обеспечил команде роскошную поддержку с неслабыми, но и незвездными киприотами.

Главный памятник прошедшему год назад чемпионату мира - это, конечно, стадион. В Нижнем его построили на стрелке, где Ока впадает в Волгу. И в пейзаж он вписался изумительно. Теперь с Кремля открывается вид не только на реку, но и на рукотворную красоту.

Один из больших плюсов новых арен - большая территория вокруг. Пространства от зоны досмотра до чаши стадиона столько, что теперь на играх сборной здесь устраивают масштабную развлекательную программу.

При этом контингент зрителей меняется. Привычных глазу футбольных фанатов почти нет, зато очень много людей среднего возраста, семей.

Одержав две домашние победы, сборная России вышла на чистое второе место в своей отборочной группе

Ходить на сборную России теперь модно и престижно, и это, наверное, самый главный итог того, что происходило с командой Станислава Черчесова за последний год.

Могли и разгромить

Возможно, респектабельная публика не так хороша в плане "зарядов" и слаженных речевок, как "профессиональные" фанаты. Но атмосферу она создает, на мой вкус, даже более футбольную. Никаких матерных кричалок и агрессии, при этом поддержка громкая и искренняя. Неудивительно, что вся команда после финального свистка отправилась зрителей благодарить. В такой обстановке они не могли играть плохо. И они показали гораздо больше простых 1:0 на табло.

- При удачной реализации могли и пять забивать, - сказал после матча полузащитник Александр Головин. С ним согласился и защитник Федор Кудряшов, отдавший на 37-й минуте голевой пас на Алексея Ионова. "Мы должны были забивать еще три или четыре", - подчеркнул Кудряшов. Забили наши, к слову, трижды, но два мяча судья не засчитал из-за офсайда. В одном случае он точно поторопился. Ну моментов в одном только первом тайме создали столько, что тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон был откровенно счастлив после матча, что его команда пропустила всего один. И признал, что гостям отчасти повезло.

- Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко, - признался капитан сборной Артем Дзюба. Он, кстати, загубил два роскошных шанса в концовке. Но к тому моменту форвард откровенно устал. "Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, все болит", - сказал Артем в смешанной зоне.

Показательно, что Черчесов не стал менять Дзюбу, хотя прекрасно понимал его состояние. И даже объяснил нам почему.

- То, что он устал, я видел. Если бы счет был 2:0 или 3:0, то, возможно, я бы его и поменял. А так как это капитан команды, то при счете 1:0 он должен быть на поле и доводить игру до победы, - сказал как отрезал Станислав Саламович. То есть капитанство в нынешней сборной - это не только красивая повязка на руке, но и тяжелейший труд. Наградой за который должен стать выход в финальную часть Евро-2020. Победами в Саранске и Нижнем Новгороде команда эту цель заметно приблизила. В копилке теперь девять очков и чистое второе место. Остается только осенью эти позиции сохранить.

Холодный прием

В параллельном матче группы I, где выступает сборная России, бельгийцы на классе победили дома Шотландию - 3:0. Таким образом, "красные дьяволы" идут пока в отборочном турнире без осечек, подтверждая статус одной из сильнейших команд мира.

Ну а самая, пожалуй, интересная игра состоялась в Исландии, где дело дошло до дипломатического скандала. Турецкая сборная прилетела в Рейкьявик, окрыленная сенсационной победой над действующими чемпионами мира французами. Но уже в аэропорте выяснила, что исландцы гостям не слишком рады. Футболистов и их багаж досматривали неприлично долго - порядка полутора часов. Турция даже подала ноту протеста Исландии, но получила ответ, что поскольку эта страна не входит в Евросоюз, то команда прошла стандартную в таких случаях процедуру.

Понятно, что турки таким объяснениям не обрадовались и пообещали ответить на такое неуважение на футбольном поле. Но и здесь не получилось. Рагнар Сигурдссон уже к 32-й минуте оформил дубль, Токез перед перерывом один мяч отыграл. На этом все и закончилось - Исландия победила 2:1 и вышла на второе место в группе, потеснив с него как раз турок. Лидирует здесь Франция, ожидаемо легко справившаяся на выезде с Андоррой - 4:0.

Самый крупный счет дня был зафиксирован в Майнце, где обновленная немецкая сборная откровенно поиздевалась над Эстонией - 8:0. Днем ранее другие экс-чемпионы мира, испанцы, в Мадриде одолели шведов 3:0.

Главная сенсация грянула в Афинах, где сборная Греции проиграла 2:3 Армении. Ранее эллины уступили итальянцам 0:3, и теперь они фактически выбыли из борьбы за путевку на Евро.

Вторыми же в группе довольно неожиданно идут финны, с одинаковым счетом 2:0 обыгравшие стачала Боснию и Герцеговину, а затем Лихтенштейн. Лидирует здесь Италия, с трудом одолевшая накануне дома боснийцев - 2:1.