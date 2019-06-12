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12.06.2019 20:25
Рубрика: Экономика

Дисков.net

Сенаторы одобрили закон об отмене лицензии на изготовление CD и DVD
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Лицензионные диски - предмет гордости и знак качества для целого поколения россиян - уходят в прошлое. Совет Федерации одобрил закон об отмене лицензирования изготовления экземпляров компакт-дисков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие лицензии впервые появились в 1998 году для борьбы с контрафактом. Тогда законодатель пытался защитить главным образом интересы музыкантов и кинематографистов, чьи произведения активно продавались буквально на каждом шагу без всякого госрегулирования и в непредсказуемом качестве. Пик официальных продаж этой продукции пришелся на середину 2000-х годов, в 2008 году появилось лицензирование выпуска компьютерных программ и баз данных на оптических носителях. Однако уже к 2010 году объем продаж музыки и фильмов на дисках сократился вдвое вследствие развития интернет-торговли.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"На фоне значительного снижения спроса на потребительскую продукцию на оптических дисках сократилась и потребность в получении лицензий на данный вид деятельности: за 2011 год было выдано 28 новых лицензий, за 2015-й - 6, за 2016-й - 2, за 2017-й - 4, с начала 2018 года - 2", - отмечается в сопроводительных документах. По данным Роскомнадзора, в 2019 году в стране действовало всего 82 лицензии на диски с разным контентом.

"В настоящее время в связи с развитием и повсеместным распространением информационно-телекоммуникационных технологий спрос на аудио- и визуальную продукцию на материальных носителях практически исчез, - пояснил сенатор Алексей Синицын, представляя закон на заседании Совфеда. - Основным источником распространения контента, в том числе контрафактного, стала сеть интернет, и именно там сосредоточены усилия государства, направленные на защиту интеллектуальных прав". В итоге в правительстве решили отменить лицензии на изготовление дисков, чтобы снизить избыточное правовое регулирование в сфере лицензирования с учетом последних технологических достижений.

Кроме того, Совфед принял поправки в закон о правовом положении иностранных граждан. Теперь зарубежным специалистам будет проще приехать в Россию для участия в подготовке и проведении чемпионатов по профмастерству. Это будут эксперты, тренеры, менеджеры компетенций, консультанты, разработчики заданий, члены команды организаторов международных чемпионатов, коучи и тим-лидеры, аналитики, психологи и так далее. Таким специалистам не требуется получать разрешения на работу в России или патент, их не будут касаться и квоты на использование иностранной рабочей силы.

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