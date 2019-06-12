Союзное государство на "Славянском базаре в Витебске"

День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" пройдет 12 июля и завершится большим праздничным концертом. Его режиссером-постановщиком стал в очередной раз заслуженный деятель искусств России Михаил Высоцкий.

Ежегодно на "площади звезд" в Витебске появляется новый именной знак. Имя до последнего держат в тайне. В прошлом году заложили "звезду" Розы Рымбаевой. Фото: Роман Щербенков

Михаил Иванович, как пройдет этот важный день?

Михаил Высоцкий: В этом году мы отмечаем 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства, и все мероприятия так или иначе приурочены к этой замечательной дате. День начнется у Вечного огня со встречи ветеранов Великой Отечественной войны с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Праздничные мероприятия пройдут также в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево" и в художественном музее Витебска. Здесь откроется выставка "Ростовская финифть", в экспозиции более двухсот экспонатов.

Какова главная идея вечера?

Михаил Высоцкий: Гала-концерт будет посвящен 50-летию легендарного ансамбля "Песняры" и 20-летию Союзного государства. Целый блок произведений на концерте будет посвящен совместному творчеству двух народных артистов СССР - Владимира Мулявина и Игоря Лученка. Без их талантливого сотрудничества уже невозможно представить культуру современной Беларуси. Их "звезды" горят на Аллее славы "Славянского базара в Витебске", а песни "Алеся", "Журавли над Полесьем летят", "Зачарованная", "Спадчына", "Вероника" стали белорусской и российской классикой.

Кто еще выступит в этот вечер?

Михаил Высоцкий: Лев Лещенко, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич, Андрей Бриг, Вероника Кожухарова, Государственный академический ансамбль танца Беларуси...

А кто будет вести концерт?

Михаил Высоцкий: Белоруска Ольга Рыжикова и россиянин Александр Олешко.

Кстати

Билеты на концерт Дня Союзного государства уже сегодня можно купить на официальном сайте "Славянского базара в Витебске"