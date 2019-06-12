В 12 городах Европы отметили год до начала футбольного Евро-2020. Вместе с этим стартовали продажа билетов, программа корпоративного приема и набор волонтеров.

Напомним, что предстоящее первенство Старого Света пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и нашем Санкт-Петербурге.

Вместимость 11 из 12 стадионов турнира превышает 50 тысяч. Матчи турнира смогут посетить около трех миллионов человек.

Первая партия билетов поступила в продажу единовременно по всему миру на специальном сайте - euro2020.com.

Если спрос на определенные матчи и категории превысит предложение, корректные заявки примут участие в лотерее.

Что касается цен, то билеты на Евро-2020 доступны в трех категориях:

Кластер "A": Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

Групповой этап и 1/8 финала:

Категория 3 (места за воротами): 50 (цены в евро).

Категория 2 (преимущественно угловые трибуны): 125.

Категория 1 (центральные трибуны): 185.

1/4 финала и матч открытия (Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург):

Категория 3: 75.

Категория 2: 145.

Категория 1: 225.

В кластер "B" попали Баку, Будапешт и Бухарест. Как отметили в УЕФА, стадионы были поделены на ценовые кластеры после исследования покупательной способности и средних доходов в странах Евро-2020.

Результаты показали, что покупательная способность в Азербайджане, Венгрии и Румынии оказалась ниже, чем в девяти остальных странах чемпионата.

Групповой этап, 1/8 финала и 1/4 финала в Баку:

Категория 3: 30.

Категория 2: 75.

Категория 1: 125.

1/2 финала и финал в Лондоне:

1/2 финала

Fans First: 85.

Категория 3:195.

Категория 2: 345.

Категория 1: 595.

Финал

Fans First: 95.

Категория 3: 295.

Категория 2: 595.

Категория 1: 945.

Для тех болельщиков, которые любят смотреть футбол с комфортом, в УЕФА предусмотрели услуги корпоративного приема.

Билеты будут доступны в трех категориях: Suite, Lounge и 2020 Club.

Цены на билеты будут начинаться от 780 евро. Организаторы отмечают, что за эти деньги обеспеченный болельщик получит возможность насладиться роскошной атмосферой в частной ложе с лучшими местами на стадионе.

Купившему билет будут обеспечены частный сервис и изысканная кухня.

"Мы поставили цель провести уникальный Евро, чтобы отпраздновать 60-летие турнира. Города должны придать неповторимый местный колорит", - сказал журналистам глава UEFA Events SA Мартин Каллен.

"Это самый масштабный турнир в истории. Он станет еще ближе к болельщикам, семь из 12 стран впервые примут матчи чемпионата. В ближайшие дни все 12 городов представят финальный турнир своим жителям и дадут информацию о ряде важных мероприятий. Люди увидят, что чемпионат уже на пороге. Это будет уникальный праздник. Пришло время принять в нем участие", - добавил господин Каллен.

30 евро будет стоить самый дешевый билет на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года

Также во всех городах турнира начинается прием заявок от волонтеров. Во время футбольного чемпионата Европы 12 тысяч волонтеров будут выполнять самые разные обязанности в таких областях, как выдача аккредитаций, работа с гостями и болельщиками, логистика, помощь представителям СМИ.

"Предстоящий турнир - уникальный момент в истории европейского футбола. Это неповторимая возможность - быть в команде волонтеров", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Все понимают, как важна роль волонтеров и местных сообществ. Волонтерство дает бесценный опыт и позволяет максимально большому числу людей стать активными участниками Евро-2020, который будет самым крупным транснациональным спортивным мероприятием за всю историю Европы", - добавил Чеферин.

В свою очередь, посол турнира, знаменитый португальский футболист Луиш Фигу призвал желающих стать помощниками на Евро-2020 поторопиться:

- Вместе с 12 национальными ассоциациями, которые принимают финальный турнир, мы рассчитываем на поддержку волонтеров. Они будут нашими послами и помогут болельщикам и гостям чувствовать себя как дома. Волонтеры - ключевой фактор нашего успеха. Прием заявок открыт, и я думаю, что желающим стать частью нашей команды нужно поспешить.

В пресс-службе УЕФА отметили, что волонтер должен иметь высокую мотивацию и командный дух. Заявки будут тщательно оцениваться. Отобранных кандидатов пригласят на интервью на соответствующий стадион, чтобы обсудить готовность, мотивацию, навыки и сектор, в котором они хотели бы работать. Те, кто пройдет собеседование, вольются в команду волонтеров.

Тем временем

Футболистки женской сборной США одержали самую крупную победу в истории чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит во Франции. В матче с командой Таиланда американки смогли отправить в ворота соперниц 13 безответных мячей!

Ранее рекордсменом по количеству забитых мячей в финале турнира была сборная Германии. В 2007 году немки смогли победить сборную Аргентины со счетом 11:0.

На счету футболистки из США Алекс Морган пять голов. Она стала второй, кто смог стать автором пента-трика женского ЧМ.