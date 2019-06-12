Напомним, что предстоящее первенство Старого Света пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и нашем Санкт-Петербурге.
Вместимость 11 из 12 стадионов турнира превышает 50 тысяч. Матчи турнира смогут посетить около трех миллионов человек.
Первая партия билетов поступила в продажу единовременно по всему миру на специальном сайте - euro2020.com.
Если спрос на определенные матчи и категории превысит предложение, корректные заявки примут участие в лотерее.
Что касается цен, то билеты на Евро-2020 доступны в трех категориях:
Кластер "A": Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.
Групповой этап и 1/8 финала:
Категория 3 (места за воротами): 50 (цены в евро).
Категория 2 (преимущественно угловые трибуны): 125.
Категория 1 (центральные трибуны): 185.
1/4 финала и матч открытия (Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург):
Категория 3: 75.
Категория 2: 145.
Категория 1: 225.
В кластер "B" попали Баку, Будапешт и Бухарест. Как отметили в УЕФА, стадионы были поделены на ценовые кластеры после исследования покупательной способности и средних доходов в странах Евро-2020.
Результаты показали, что покупательная способность в Азербайджане, Венгрии и Румынии оказалась ниже, чем в девяти остальных странах чемпионата.
Групповой этап, 1/8 финала и 1/4 финала в Баку:
Категория 3: 30.
Категория 2: 75.
Категория 1: 125.
1/2 финала и финал в Лондоне:
1/2 финала
Fans First: 85.
Категория 3:195.
Категория 2: 345.
Категория 1: 595.
Финал
Fans First: 95.
Категория 3: 295.
Категория 2: 595.
Категория 1: 945.
Для тех болельщиков, которые любят смотреть футбол с комфортом, в УЕФА предусмотрели услуги корпоративного приема.
Билеты будут доступны в трех категориях: Suite, Lounge и 2020 Club.
Цены на билеты будут начинаться от 780 евро. Организаторы отмечают, что за эти деньги обеспеченный болельщик получит возможность насладиться роскошной атмосферой в частной ложе с лучшими местами на стадионе.
Купившему билет будут обеспечены частный сервис и изысканная кухня.
"Мы поставили цель провести уникальный Евро, чтобы отпраздновать 60-летие турнира. Города должны придать неповторимый местный колорит", - сказал журналистам глава UEFA Events SA Мартин Каллен.
"Это самый масштабный турнир в истории. Он станет еще ближе к болельщикам, семь из 12 стран впервые примут матчи чемпионата. В ближайшие дни все 12 городов представят финальный турнир своим жителям и дадут информацию о ряде важных мероприятий. Люди увидят, что чемпионат уже на пороге. Это будет уникальный праздник. Пришло время принять в нем участие", - добавил господин Каллен.
Также во всех городах турнира начинается прием заявок от волонтеров. Во время футбольного чемпионата Европы 12 тысяч волонтеров будут выполнять самые разные обязанности в таких областях, как выдача аккредитаций, работа с гостями и болельщиками, логистика, помощь представителям СМИ.
"Предстоящий турнир - уникальный момент в истории европейского футбола. Это неповторимая возможность - быть в команде волонтеров", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
"Все понимают, как важна роль волонтеров и местных сообществ. Волонтерство дает бесценный опыт и позволяет максимально большому числу людей стать активными участниками Евро-2020, который будет самым крупным транснациональным спортивным мероприятием за всю историю Европы", - добавил Чеферин.
В свою очередь, посол турнира, знаменитый португальский футболист Луиш Фигу призвал желающих стать помощниками на Евро-2020 поторопиться:
- Вместе с 12 национальными ассоциациями, которые принимают финальный турнир, мы рассчитываем на поддержку волонтеров. Они будут нашими послами и помогут болельщикам и гостям чувствовать себя как дома. Волонтеры - ключевой фактор нашего успеха. Прием заявок открыт, и я думаю, что желающим стать частью нашей команды нужно поспешить.
В пресс-службе УЕФА отметили, что волонтер должен иметь высокую мотивацию и командный дух. Заявки будут тщательно оцениваться. Отобранных кандидатов пригласят на интервью на соответствующий стадион, чтобы обсудить готовность, мотивацию, навыки и сектор, в котором они хотели бы работать. Те, кто пройдет собеседование, вольются в команду волонтеров.
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