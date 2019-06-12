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12.06.2019 22:20
Рубрика: В мире

Лимонад в законе

Техас одобрил уличную продажу самодельных напитков детьми
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Дети, торгующие лимонадом на улицах американского штата Техас, официально вышли из "подполья". Местные власти поставили точку в деле о законности подобной деятельности.

Губернатор Грег Эбботт подписал документ, легализующий продажу несовершеннолетними лимонада и других безалкогольных напитков на частной территории. При этом закон не устанавливает каких-либо норм относительно стандартов качества продаваемого напитка и не разъясняет, что делать в случае, если лимонад оказался некачественным.

В Техасе запретили продавать табачную продукцию лицам младше 21 года

Продажа самодельных напитков детьми является одним из наиболее типичных для США явлений. Многие даже относят его в категорию классических американских символов наряду с яблочным пирогом, бейсболом и фастфудом. Но в последние годы ребятишки, открывавшие свои временные киоски с лимонадом по всей стране, начали сталкиваться с запретами и штрафами. Ведь как бы мило и невинно ни выглядели такие детские лавки, по факту это является коммерческой деятельностью, связанной с продажей напитков населению, с вытекающими отсюда обязанностями и последствиями.

В ряде штатов и крупных городах, например в Нью-Йорке, запрещается вести подобный бизнес на городской территории без специального разрешения. Лицензия на продажу лимонада обойдется родителям маленьких бизнесменов в 30-70 долларов, а штраф за ее отсутствие составит уже 200-400 долларов. Собственно аналогичный случай, когда в 2015 году полиция оштрафовала "банду малолетних торговцев", и заставил законодателей Техаса принять новый закон.

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