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12.06.2019 22:55
Рубрика: Культура

Братья по мечте

The Chemical Brothers представили в Москве и Санкт-Петербурге новый альбом
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Английский электронный дуэт долго находился в тени Depeche Mode, Pet Shop Boys и Daft Punk. Кому-то из поклонников проект Тома Роулендса и Эда Саймонса казался слишком заумным, другим - излишне технократическим и изобретательским. Да и сами музыканты, как правило, любили трендовые ритмы и сокрушающие сознание мелодии меньше, чем собственное новаторство, равно как и музыкальный футуризм... Впрочем, теперь "Химические братья" - изобретатели новых тембров и технологий, наконец-то записали пластинку, в которой снова хочется удивляться не только техническому совершенству их звука и музыкальной креативности, но и самим мелодиям.
Публика приходит к The Chemical Brothers, чтобы не только послушать, но и посмотреть музыку... Фото: Сергей Михеев/ РГ Публика приходит к The Chemical Brothers, чтобы не только послушать, но и посмотреть музыку... Фото: Сергей Михеев/ РГ
Публика приходит к The Chemical Brothers, чтобы не только послушать, но и посмотреть музыку... Фото: Сергей Михеев/ РГ

No Geography - это снова рэйв, трип-хоп и биг-бит с громовой электроникой и подавляющей танцевальной заданностью. В их нынешнем творчестве вновь много ритмического нигилизма 90-х (когда главным было удивить и впечатлить публику эмоциями), но учтены и реалии сегодняшнего дня, когда публика приходит в зал, чтобы не только послушать, но и посмотреть музыку - на видеоэкранах, в пересечениях лазерных лучей и свистопляске разнообразных спецэффектов. Этакие очередные "Звездные войны", но уже с акцентом все-таки на музыку...

Поэтому и в Москве, и в Санкт-Петербурге снова был аншлаг. А зрители (среди которых оказались и школьники, хотя больше в зале было, конечно, тех, чья юность пришлась как раз на 90-е) в ожидании выхода на сцену своих любимцев предсказуемо играли в компьютерные игры на своих телефонах или лэптопах. Некоторые даже не сразу заметили выход на сцену самих Chemical Brothers: новые технологии, мечта, фантастика, эмоциональные всплески и взбалмошные скорости будней - все это как-то незаметно и прочно переплелось в нашей сегодняшней жизни. Так же как и в девятом альбоме английского электронного дуэта...

Фото: РИА Новости
Ради нового этапа карьеры Стинг выпустил свой самый неудачный альбом

The Chemical Brothers никогда не были фабрикой по производству новых хитов. Все 30 лет своей истории они жили, не завидуя отличникам мировых чартов, а новые диски выпускали лишь тогда, когда обрамляли очередные могучие и цепкие композиции в актуальную для них и лихо изобретательскую электронную оболочку. Это всегда была не только музыка для ног, но и для головы. В альбоме No Geography это единение произошло наиболее яростно и бескомпромиссно. Масса продюсерских идей и задумок, полифония электронных звуков - слушать их новые треки - словно разбираться в увлекательном конструкторе. Трехмерные клипы на заднике сцены, точно синхронизированные с музыкой. Гигантская голова скандинавской певицы Авроры (она поучаствовала в записи альбома) на экране - в треке Eve of Destruction. А затем - элементы этно-фанка в треке Got To Keep On: огромные танцоры в своих космических образах и загадочный шар в самом центре...

Кто-то после такого зрелища начнет больше интересоваться компьютерами, другие - освоят графику и дизайн, а еще лучше, если заинтересуются и темой космоса. Уже ради этого стоило сходить на такой концерт...

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым
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