The Chemical Brothers представили в Москве и Санкт-Петербурге новый альбом

Английский электронный дуэт долго находился в тени Depeche Mode, Pet Shop Boys и Daft Punk. Кому-то из поклонников проект Тома Роулендса и Эда Саймонса казался слишком заумным, другим - излишне технократическим и изобретательским. Да и сами музыканты, как правило, любили трендовые ритмы и сокрушающие сознание мелодии меньше, чем собственное новаторство, равно как и музыкальный футуризм... Впрочем, теперь "Химические братья" - изобретатели новых тембров и технологий, наконец-то записали пластинку, в которой снова хочется удивляться не только техническому совершенству их звука и музыкальной креативности, но и самим мелодиям.

No Geography - это снова рэйв, трип-хоп и биг-бит с громовой электроникой и подавляющей танцевальной заданностью. В их нынешнем творчестве вновь много ритмического нигилизма 90-х (когда главным было удивить и впечатлить публику эмоциями), но учтены и реалии сегодняшнего дня, когда публика приходит в зал, чтобы не только послушать, но и посмотреть музыку - на видеоэкранах, в пересечениях лазерных лучей и свистопляске разнообразных спецэффектов. Этакие очередные "Звездные войны", но уже с акцентом все-таки на музыку...

Поэтому и в Москве, и в Санкт-Петербурге снова был аншлаг. А зрители (среди которых оказались и школьники, хотя больше в зале было, конечно, тех, чья юность пришлась как раз на 90-е) в ожидании выхода на сцену своих любимцев предсказуемо играли в компьютерные игры на своих телефонах или лэптопах. Некоторые даже не сразу заметили выход на сцену самих Chemical Brothers: новые технологии, мечта, фантастика, эмоциональные всплески и взбалмошные скорости будней - все это как-то незаметно и прочно переплелось в нашей сегодняшней жизни. Так же как и в девятом альбоме английского электронного дуэта...

The Chemical Brothers никогда не были фабрикой по производству новых хитов. Все 30 лет своей истории они жили, не завидуя отличникам мировых чартов, а новые диски выпускали лишь тогда, когда обрамляли очередные могучие и цепкие композиции в актуальную для них и лихо изобретательскую электронную оболочку. Это всегда была не только музыка для ног, но и для головы. В альбоме No Geography это единение произошло наиболее яростно и бескомпромиссно. Масса продюсерских идей и задумок, полифония электронных звуков - слушать их новые треки - словно разбираться в увлекательном конструкторе. Трехмерные клипы на заднике сцены, точно синхронизированные с музыкой. Гигантская голова скандинавской певицы Авроры (она поучаствовала в записи альбома) на экране - в треке Eve of Destruction. А затем - элементы этно-фанка в треке Got To Keep On: огромные танцоры в своих космических образах и загадочный шар в самом центре...

Кто-то после такого зрелища начнет больше интересоваться компьютерами, другие - освоят графику и дизайн, а еще лучше, если заинтересуются и темой космоса. Уже ради этого стоило сходить на такой концерт...