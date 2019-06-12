Трамп готовит переброску войск в Польшу и санкции против "Северного потока-2"

США не будут направлять дополнительные войска в Европу, однако смогут увеличить контингент своих военнослужащих в Польше за счет переброски американских частей из Германии, заявил президент США Дональд Трамп 12 июня перед переговорами с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Речь идет о двух тысячах военнослужащих, которые могут быть переброшены из Германии, или из других мест", отметил Трамп.

Он напомнил также, что в Германии сегодня расквартированы 52 тысячи американских военнослужащих.

Также, по словам Трампа, Варшава закупит у США более 30 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Кроме того, американский президент предупредил, что его администрация рассматривает введение санкций против государств, участвующих в проекте газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию "Северный поток-2". Как отметил Трамп, применение подобных ограничений предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций" от 2017 года (CAATSA). При этом он добавил, что, в принципе, участники проекта ничего не нарушают, и что "у людей есть право делать то, что они хотят".

Вместе с этим Трамп отметил, что ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с лидерами других стран на саммите G20 в японской Осаке в конце июня.

"Я буду встречаться с Путиным на G20, я буду встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином, я буду встречаться со многими лидерами на G20", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких подтверждений от американской стороны касательно встречи Путина и Трампа в Осаке пока не поступало.