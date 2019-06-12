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12.06.2019 07:45
Рубрика: В мире

У женщины с "раком мозга" внезапно обнаружили другую болезнь

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У 42-летней жительницы Нью-Йорка заподозрили рак мозга после того, как она в течение нескольких месяцев испытывала характерные для этого вида онкологии симптомы.

- Худшим симптомом были галлюцинации. Также я периодически теряла ориентацию во времени. Помимо этого у меня случались непроизвольные движения правой рукой, из-за чего вещи часто падали на пол. Я также неправильно реагировала на просьбы. Вместо ручки могла дать человеку ключ. Мне сказали, что это, скорее всего, злокачественная опухоль, и что после операции потребуются облучение и курс химиотерапии, - рассказала американка.

Фото: depositphotos.com
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О подозрении на онкологию женщине сообщили почти сразу после того, как жених сделал ей предложение руки и сердца. Пара планировала заселиться в одну квартиру. Однако вместо этого американку стали готовить к операции.

В результате хирургического вмешательства выяснилось, что озадачившее врачей образование в левой лобной доле мозга американки оказалось ленточным червем.

Речь о цистицеркозе - паразитарном недуге, который вызван личинками свиного цепня. Яйца солитера могут попасть в организм человека с пищей или грязной водой. Если ленточный червь не будет вовремя удален (или уничтожен антибиотиками), то у пациента возрастает риск инсульта.

Как передает CNN, после операции американка стала чувствовать себя лучше.

- Если у вас есть симптомы, которые вы не можете объяснить, то, пожалуйста, обратитесь к врачу, - посоветовала женщина.

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