Ученые создали тип древесины, который охлаждает здания

Команда исследователей под руководством Лянбина Ху из Мэрилендского университета (США) создали новый тип прочной древесины для пассивного охлаждения зданий, т.е. без использования электричества.

Они превратили дерево в белоснежный материал, который не только отражает свет, но и отводит тепло наружу, тем самым охлаждая здание, пишет Süddeutsche Zeitung.

Если этим материалом покрыть крышу и наружные стены, то энергопотребление для охлаждения воздуха в здании падает на 20-60%, сообщили ученые в журнале Science.

Соответственно, новая древесина, по их убеждению, будет иметь "особую ценность в жарком и сухом климате", поскольку выполняет функцию пассивного теплоотвода.

"Мы используем обычную древесину, режем ее в направлении роста и окунаем в раствор перекиси водорода, чтобы удалить пигментный лигнин, который придает древесине коричневый цвет", - говорит соавтор исследования Тянь Ли. Отбеленную древесину, состоящую в основном из целлюлозы, затем прессуют, чтобы восстановить прочность. Белые спрессованные пластины имеют характерную текстуру древесины, но, по словам Ли, более чем в восемь раз прочнее натурального дерева. Более того, по прочности этот материал даже превосходят сталь. Обработанная таким образом древесина лучше выдерживает нагрузку и ее сложнее поцарапать.

Блестящий белый цвет обусловлен типичными древесными волокнами целлюлозы, которые рассеивают свет под разными углами падения. Таким образом, материал эффективно отражает солнечные лучи и древесина может отдавать тепло наружу, даже когда светит солнце.

Инженеры в "полевых условиях" изучили, насколько эффективен новый материал с точки зрения отвода тепла. Испытания в сухом жарком климате Аризоны показали: ночью новые деревянные панели были более чем на девять градусов холоднее окружающего воздуха, а в полдень - на четыре градуса. Для жарких и сухих районов это очень хорошая экономия энергии, которая используется для кондиционирования воздуха и охлаждения. Первые тесты позволили сэкономить до 12% энергии.

Но для выхода на рынок материал еще не готов: древесина недостаточно защищена от атмосферных воздействий. Инженеры ищут вещество, которое сделает ее устойчивой к влаге и ультрафиолету и предотвратит микробное разложение. Они уже опробовали различные способы обработки соединениями фтора, пластмасс и диоксида кремния. Но до сих пор не убедились в том, какой из этих вариантов лучше и экологически чище.