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12.06.2019 14:22
Рубрика: Общество

Ученые создали тип древесины, который охлаждает здания

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда исследователей под руководством Лянбина Ху из Мэрилендского университета (США) создали новый тип прочной древесины для пассивного охлаждения зданий, т.е. без использования электричества.

Они превратили дерево в белоснежный материал, который не только отражает свет, но и отводит тепло наружу, тем самым охлаждая здание, пишет Süddeutsche Zeitung.

Фото: iStock
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Если этим материалом покрыть крышу и наружные стены, то энергопотребление для охлаждения воздуха в здании падает на 20-60%, сообщили ученые в журнале Science.

Соответственно, новая древесина, по их убеждению, будет иметь "особую ценность в жарком и сухом климате", поскольку выполняет функцию пассивного теплоотвода.

"Мы используем обычную древесину, режем ее в направлении роста и окунаем в раствор перекиси водорода, чтобы удалить пигментный лигнин, который придает древесине коричневый цвет", - говорит соавтор исследования Тянь Ли. Отбеленную древесину, состоящую в основном из целлюлозы, затем прессуют, чтобы восстановить прочность. Белые спрессованные пластины имеют характерную текстуру древесины, но, по словам Ли, более чем в восемь раз прочнее натурального дерева. Более того, по прочности этот материал даже превосходят сталь. Обработанная таким образом древесина лучше выдерживает нагрузку и ее сложнее поцарапать.

Блестящий белый цвет обусловлен типичными древесными волокнами целлюлозы, которые рассеивают свет под разными углами падения. Таким образом, материал эффективно отражает солнечные лучи и древесина может отдавать тепло наружу, даже когда светит солнце.

Фото: iStock
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Инженеры в "полевых условиях" изучили, насколько эффективен новый материал с точки зрения отвода тепла. Испытания в сухом жарком климате Аризоны показали: ночью новые деревянные панели были более чем на девять градусов холоднее окружающего воздуха, а в полдень - на четыре градуса. Для жарких и сухих районов это очень хорошая экономия энергии, которая используется для кондиционирования воздуха и охлаждения. Первые тесты позволили сэкономить до 12% энергии.

Но для выхода на рынок материал еще не готов: древесина недостаточно защищена от атмосферных воздействий. Инженеры ищут вещество, которое сделает ее устойчивой к влаге и ультрафиолету и предотвратит микробное разложение. Они уже опробовали различные способы обработки соединениями фтора, пластмасс и диоксида кремния. Но до сих пор не убедились в том, какой из этих вариантов лучше и экологически чище.

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