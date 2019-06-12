УЕФА начал прием заявок на билеты Евро-2020

УЕФА объявил на своем сайте о старте приема заявок на билеты чемпионата Европы-2020.

Сообщается, что заявки можно подавать вплоть до 12 июля 2019 года. Обладатели билетов будут определены посредством жеребьевки. Очередность подачи не играет никакой роли: грубо говоря, болельщики подавшие заявки в первые дни не получат преимуществ по сравнению с теми, кто отправил заявку в последний день.

Подчеркивается, что на данном этапе будет распределена большая часть билетов. Некоторое их количество поступит в продажу ближе к началу турнира. Билеты на матчи конкретных сборных смогут получить болельщики "удовлетворяющие критериям своих национальных ассоциаций".

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы. Это Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

Билеты на матчи турнира будут реализовываться в трех категориях. Напомним, в Питере состоятся три игры группового этапа и один четвертьфинал. На матчи группового раунда цены на билеты следующие: категория 1 - 185 евро; категория 2 - 125 евро; категория 3 - 50 евро. На четвертьфинальный матч билеты категории 1 обойдутся покупателям в 185 евро, категории 2 - в 145 евро и третьей категории - в 75 евро.

На полуфиналы и финал, которые пройдут на лондонском "Уэмбли", будут действовать следующие расценки:

Билеты на 1/2 финала

Категория 1 - 595 (евро)

Категория 2 - 345

Категория 3 - 195

Категория fans first - 85

Билеты на финал

Категория 1 - 945

Категория 2 - 595

Категория 3 - 295

Категория fans first - 95