Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния. Об этом пишет THR со ссылкой на вдову усопшего - Хелен МакМуллан.

Причиной смерти МакМуллана стал боковой амиотрофический склероз осложнениями - заболевание моторных нейронов.

We’re sad to hear of the death of #JimMcMullan (1936–2019)



He was #JimmyStewart’s son in SHENANDOAH (1965), co-starred in DOWNHILL RACER (1969) w/ #RobertRedford + was a familiar face on shows like BEN CASEY, DALLAS and THE YOUNG AND THE RESTLESS.https://t.co/ODpI6Xi0JF #YR pic.twitter.com/jGTrcFtQ86 — getTV (@gettv) 11 июня 2019 г.

МакМуллан родился в 1936 году в Нью-Йорке. Изучал промышленный дизайн в Нью-Йоркском университете и Школе дизайна Парсонса, окончил Канзасский университет в 1961 году со степенью бакалавра архитектуры. В том же году юноша отправился в Голливуд - навестить друга, и в результате случайной встречи со сценаристом Уильямом Инге полностью поменял взгляды на дальнейшую свою карьеру. Джим удачно прошел пробы, подписал семилетний контракт - и всё заверте…

Дебют - 1962-й, сериалы. Что далее актеру, снявшемуся в без малого ста проектах, приносило основное масло на тост: "Час Альфреда Хичкока", "Караван повозок", "Молодые и дерзкие", "Кеннон", "Бионическая женщина", "Человек на шесть миллионов долларов", "Каскадеры", "Команда "А", "Даллас". Плюс эпизодические появления и "Бэтмене и Робине" и "Остине Пауэрсе".

Cast of the 1980 #scifi series BEYOND WESTWORLD: Jim McMullan, James Wainwright, William Jordan & Connie Sellecca. pic.twitter.com/MThq01UZ4P — Humanoid History (@HumanoidHistory) 1 июля 2016 г.

Отечественному зрителю МакМуллан в первую очередь памятен ролью доктора Терри Макдэниэла в "мыльной опере" "Санта-Барбара" - сыграл в нескольких эпизодах в 1992-м.