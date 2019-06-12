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Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан

Новости
    12.06.2019, 15:31
Текст:   Олег Усков

Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния. Об этом пишет THR со ссылкой на вдову усопшего - Хелен МакМуллан.

Причиной смерти МакМуллана стал боковой амиотрофический склероз осложнениями - заболевание моторных нейронов.

МакМуллан родился в 1936 году в Нью-Йорке. Изучал промышленный дизайн в Нью-Йоркском университете и Школе дизайна Парсонса, окончил Канзасский университет в 1961 году со степенью бакалавра архитектуры. В том же году юноша отправился в Голливуд - навестить друга, и в результате случайной встречи со сценаристом Уильямом Инге полностью поменял взгляды на дальнейшую свою карьеру. Джим удачно прошел пробы, подписал семилетний контракт - и всё заверте… 

Дебют - 1962-й, сериалы. Что далее актеру, снявшемуся в без малого ста проектах, приносило основное масло на тост: "Час Альфреда Хичкока", "Караван повозок", "Молодые и дерзкие", "Кеннон", "Бионическая женщина", "Человек на шесть миллионов долларов", "Каскадеры", "Команда "А", "Даллас". Плюс эпизодические появления и "Бэтмене и Робине" и "Остине Пауэрсе".  

Отечественному зрителю МакМуллан в первую очередь памятен ролью доктора Терри Макдэниэла в "мыльной опере" "Санта-Барбара" - сыграл в нескольких эпизодах в 1992-м.

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