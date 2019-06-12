Новости

Ученые создали тип древесины, который охлаждает здания 14:22
Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью Крымского моста 14:18
Бомбардировщикам Су-34 добавили систем подавления 14:10
Астрономы предупредили о скрытой угрозе от Солнца 14:00
В Перу нашли "чудо инков" 14:00
Минск: "Доктор Айболит" к миссии на II Европейских играх готов 13:59
"Кинотавр" в честь юбилея устраивает концерт Ленни Кравица 13:53
Музей современной истории России стал новой площадкой для регистрации брака 13:34
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков 13:25
Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани 13:21
Москвичей приглашают в "Зарядье" на праздничный концерт в честь Дня России 13:16
Путин вручил госпремию композитору Родиону Щедрину 13:12
В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом 12:40
В ВКС России появятся летчицы-истребители 12:37
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии 12:24
Тимошенко: Украинская экономика в упадке 12:07
В Минске готовятся к заседаниям Совета глав государств и СМИД СНГ 12:02
В Тегеране считают, что потенциал давления на Иран со стороны США иссяк 11:53
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет "Удав" 11:53
Редчайший украинский пикап продают в Польше 11:51
Власти Москвы просят горожан не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 11:50
Собянин поздравил москвичей с Днем России 11:38
Врачи посоветовали не есть мороженое в жару 11:00
Верховная рада: Украинцы часто делают ложные сообщения о минировании в России 10:39
В Нью-Йорке первый раз написали "Пушкинский диктант" 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 13:25
Рубрика: Власть

Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков

Текст: Юрий Когалов
Фото: facebook.com Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

Посол РФ в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков скончался во вторник на 60-м году жизни. Об этом проинформировали в российском диппредставительстве в Дакаре.

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - отмечается на станице дипмиссии в Facebook. "Ушел из жизни блестящий дипломат, профессионал своего дела. На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны", - говорится в распространенном сообщении.

Как напомнили в посольстве, Крюков работал дипломатом с 1982 года. Побывал в Мали, Габоне, на Мадагаскаре, с 2003 по 2007 год был заместителем директора департамента Африки МИД РФ. Затем отправился послом в Зимбабве. С 2011 по 2014 год он занимал должность директора департамента Африки МИД.

В 2014 году Крюков был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Сенегал с аккредитацией в Гамбии.

Церемония прощания с дипломатом пройдет сегодня в главной больнице Дакара.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу