Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков

Посол РФ в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков скончался во вторник на 60-м году жизни. Об этом проинформировали в российском диппредставительстве в Дакаре.

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - отмечается на станице дипмиссии в Facebook. "Ушел из жизни блестящий дипломат, профессионал своего дела. На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны", - говорится в распространенном сообщении.

Как напомнили в посольстве, Крюков работал дипломатом с 1982 года. Побывал в Мали, Габоне, на Мадагаскаре, с 2003 по 2007 год был заместителем директора департамента Африки МИД РФ. Затем отправился послом в Зимбабве. С 2011 по 2014 год он занимал должность директора департамента Африки МИД.

В 2014 году Крюков был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Сенегал с аккредитацией в Гамбии.

Церемония прощания с дипломатом пройдет сегодня в главной больнице Дакара.